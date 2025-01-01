Меню
Вечер в Париже. Три века французской музыки: от Рамо до Пуленка
Вечер в Париже. Три века французской музыки: от Рамо до Пуленка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Ириной Байковой и Анастасией Ивановой в Филармонии «Триумф»

Приглашаем всех любителей классической музыки на неповторимый вечер, где в центре внимания окажется талантливое сопрано Ирина Байкова и виртуозное фортепиано Анастасии Ивановой.

Исполнители

Ирина Байкова — обладательница великолепного сопранового голоса. Ее карьера включает выступления на крупнейших сценах и участие в значимых музыкальных проектах.

Анастасия Иванова — выдающийся пианист, известная своими эмоциональными интерпретациями и техническим мастерством. Каждый ее концерт — это яркое событие, полное музыкального вдохновения.

Что ожидать на выступлении

В программе вечера будут представлены как классические произведения, так и современные композиторы. Это уникальная возможность насладиться работами великих мастеров и открыть для себя новые музыкальные горизонты.

Причины не пропустить

  • Какой бы ни была ваша музыкальная предпочтение, вы обязательно найдете здесь что-то для себя.
  • Выступления прошли успешные премьеры и получили высокие оценки публики — не упустите возможность стать частью этого события!
  • Уникальный шанс послушать исполнение выдающихся артистов и погрузиться в мир классической музыки.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу великолепной музыки и вдохновения. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт Вечер в Париже. Три века французской музыки: от Рамо до Пуленка

Январь
16 января пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 300 ₽

