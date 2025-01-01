Вечер в Париже. Три века французской музыки: от Рамо до Пуленка

Приглашаем всех любителей классической музыки на неповторимый вечер, где в центре внимания окажется талантливое сопрано Ирина Байкова и виртуозное фортепиано Анастасии Ивановой.
Ирина Байкова — обладательница великолепного сопранового голоса. Ее карьера включает выступления на крупнейших сценах и участие в значимых музыкальных проектах.
Анастасия Иванова — выдающийся пианист, известная своими эмоциональными интерпретациями и техническим мастерством. Каждый ее концерт — это яркое событие, полное музыкального вдохновения.
В программе вечера будут представлены как классические произведения, так и современные композиторы. Это уникальная возможность насладиться работами великих мастеров и открыть для себя новые музыкальные горизонты.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу великолепной музыки и вдохновения. Ждем вас на этом незабываемом вечере!