Музыкальный вечер в особняке Смирнова

Камерное событие Lumisfera предлагает уникальный опыт сочетания живой музыки и исторического пространства. В особняке Смирнова зрители могут насладиться спокойной атмосферой, позволяющей на время уйти от городского ритма. Здесь музыка становится частью общего пространства, наполняя вечер живым общением и глубиной впечатлений.

Формат вечера

На музыкальном вечере особняке гостей ждёт неповторимый формат, который сочетает в себе элементы концерта и светской встречи. Музыка сопровождает разговоры, паузы и моменты тишины, создавая атмосферу внимательного и живого вечера.

Программа вечера построена так, чтобы музыкальные выступления чередовались с временем для неспешного общения. В паузах гости могут прогуляться по залам особняка с бокалом в руках, обсудить услышанные мелодии или просто насладиться моментом.

Музыка вечера

Музыканты и актёры Мастерской Брусникина исполнят известные классические произведения, позволяя зрителям ощутить знакомые мелодии под новым углом. Живое исполнение создаёт атмосферу вечера — выразительную, деликатную и внимательную к каждому моменту.

Диджей-сет

Неофициальная часть вечера представляет собой диджей-сет, где мягкая музыка задаёт свободный ритм, создавая пространство для общения и новых знакомств. Таким образом, вечер завершается спокойно и гармонично в интерьере особняка.

Дресс-код

Для участия в событии предусмотрен дресс-код Cocktail. Элегантный стиль будет гармонично сочетаться с архитектурой особняка и атмосферой камерного вечера.

Не упустите возможность стать частью этого редкого и запоминающегося мероприятия, рассчитанного всего на 50 гостей!