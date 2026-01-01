Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечер в Особняке
Билеты от 6000₽
Киноафиша Вечер в Особняке

Вечер в Особняке

18+
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте

Музыкальный вечер в особняке Смирнова

Камерное событие Lumisfera предлагает уникальный опыт сочетания живой музыки и исторического пространства. В особняке Смирнова зрители могут насладиться спокойной атмосферой, позволяющей на время уйти от городского ритма. Здесь музыка становится частью общего пространства, наполняя вечер живым общением и глубиной впечатлений.

Формат вечера

На музыкальном вечере особняке гостей ждёт неповторимый формат, который сочетает в себе элементы концерта и светской встречи. Музыка сопровождает разговоры, паузы и моменты тишины, создавая атмосферу внимательного и живого вечера.

Программа вечера построена так, чтобы музыкальные выступления чередовались с временем для неспешного общения. В паузах гости могут прогуляться по залам особняка с бокалом в руках, обсудить услышанные мелодии или просто насладиться моментом.

Музыка вечера

Музыканты и актёры Мастерской Брусникина исполнят известные классические произведения, позволяя зрителям ощутить знакомые мелодии под новым углом. Живое исполнение создаёт атмосферу вечера — выразительную, деликатную и внимательную к каждому моменту.

Диджей-сет

Неофициальная часть вечера представляет собой диджей-сет, где мягкая музыка задаёт свободный ритм, создавая пространство для общения и новых знакомств. Таким образом, вечер завершается спокойно и гармонично в интерьере особняка.

Дресс-код

Для участия в событии предусмотрен дресс-код Cocktail. Элегантный стиль будет гармонично сочетаться с архитектурой особняка и атмосферой камерного вечера.

Не упустите возможность стать частью этого редкого и запоминающегося мероприятия, рассчитанного всего на 50 гостей!

Купить билет на концерт Вечер в Особняке

Помощь с билетами
Июнь
20 июня суббота
19:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 6000 ₽

В ближайшие дни

«Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией
6+
Классическая музыка

«Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией

19 декабря в 13:00 Дом музыки
от 900 ₽
Сказки Черного города
16+
Рок

Сказки Черного города

11 сентября в 20:00 Glastonberry
от 1500 ₽
Тимур Шаов
18+
Авторская песня

Тимур Шаов

9 июня в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше