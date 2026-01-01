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Вечер творчества в канун дня рождения актера театра и кино Сергея Перегудова
Киноафиша Вечер творчества в канун дня рождения актера театра и кино Сергея Перегудова

Спектакль Вечер творчества в канун дня рождения актера театра и кино Сергея Перегудова

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Возраст 0+

О спектакле

Творческий вечер в честь Сергея Перегудова в Санкт-Петербурге

В Концертном зале «У Финляндского» пройдет творческий вечер, посвященный дню рождения актера театра и кино Сергея Перегудова. Этот вечер станет отличной возможностью для зрителей насладиться выдающимся актерским мастерством артиста и увидеть уникальное взаимодействие между ним и его поклонниками.

Фанаты Сергея Перегудова смогут увидеть его в новом свете: вечер обещает быть полным эмоций и незабываемых моментов. Это событие обязательно порадует как давних поклонников таланта актера, так и тех, кто только начинает знакомство с его работами.

Купить билет на спектакль Вечер творчества в канун дня рождения актера театра и кино Сергея Перегудова

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В других городах
Октябрь
8 октября четверг
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1

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