Вечер. Свечи. Париж. Пьер Эдель

Волшебство французской музыки в исполнении Пьера Эделя

Приглашаем вас на уникальный концерт, где легендарная французская музыка встретится с оригинальным вокалом, роялем и струнным квартетом в атмосфере сотен свечей. Это идеальный романтический вечер, который перенесет вас во Францию!

Заслуженный артист

Пьер Эдель — французский певец с уникальным тембром голоса и четырехкратный участник шоу «Голос» в четырех странах. Его музыкальный багаж включает сотни концертов по всему миру, а также сотрудничество с известными артистами, такими как Garou, MIKA и Joe Lynn Turner.

Программа вечера

На концерте вы услышите знакомые мелодии из мюзикла «Нотр-Дам де-Пари», а также песни блистательной Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена и Селин Дион. Особое внимание стоит уделить культовой композиции «Voyage, Voyage» французской певицы Desireless, которую Пьер исполнит в своей невероятно красивой интерпретации.

Атмосфера и эмоции

Приготовьтесь погрузиться в атмосферу французской культуры разных эпох. В живом исполнении вы сможете насладиться не только музыкой, но и увлекательными историями из жизни артиста. Устраивайтесь поудобнее, чтобы насладиться любимыми мелодиями в сопровождении рояля и чарующих скрипок!

Успех и популярность

Пьер Эдель имеет более 80 миллионов просмотров на YouTube, что подтверждает его популярность и талант. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!