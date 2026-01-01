Вечер страсти: Испанское Фламенко

Вечер испанского фламенко в Доме журналиста

Приглашаем вас на незабываемый вечер испанского фламенко! В программе вас ожидают выступления с традиционными танцевальными элементами и живой музыкой. Гостям будут представлены звуки кастаньет и гитары, а также яркие костюмы, которые перенесут вас в атмосферу настоящего испанского праздника. Этот вечер особенно понравится любителям национальных танцев и музыки.

Компания «Вселенная классики» обещает, что фламенко оживает в красном свете и ритме сердца. Каждый удар каблуков, каждая нота и каждое движение — это отражение вашего внутреннего огня. Приходите, чтобы ощутить, как страсть становится осязаемой, а эмоции — видимыми. Зарядитесь этим жгучим танцем!

Исполнители на 25 апреля

Ансамбль «Без слов» / SinPalabras — профессиональный коллектив музыкантов фламенко, выступающий на различных площадках России. Лауреаты Всероссийских и Международных фестивалей.

Состав:

Ксения Малыгина (вокал) — постоянный участник фестивалей «Фламенко над Волгой», «Аhora», «Allegria». Регулярный вокалист коллектива «SinPalabras».

Лев Савиных (гитара)

Татьяна Корсакова (танец)

Светлана Зиновьева (танец)

Надежда Образцова (танец)

Исполнители на 8 мая

Ансамбль «Крылья Фламенко» / Alas Flamenco — лауреаты многих всероссийских и международных конкурсов. Они регулярно проходят обучение у лучших исполнителей фламенко в Испании и ведут активную концертную деятельность.

Состав:

Ксения Малыгина (вокал)

Марина Гуркова (танец) — солистка народного ансамбля испанского танца «Duende del sur», руководитель коллектива «Duende del mar».

Елена Росса (танец) — лауреат фестивалей фламенко в России и Испании, хореограф и педагог.

Андрей Смирнов (гитара) — лауреат международных конкурсов, активно выступает в составе ансамблей и дает сольные концерты.

Исполнители на 5 июня

Фламенко группа «То, что наше» / Lo Nuestro — профессиональный коллектив, участники различных фестивалей. Программа построена в стиле настоящего испанского таблао, артисты исполняют традиционные пало фламенко: tangos de Malaga, guajiras, tientos и другие.

Состав:

Елена Ловикова (вокал)

Марина Наумова (танец)

Денис Крюков (гитара)

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.