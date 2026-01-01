Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер страсти: Испанское Фламенко
Киноафиша Вечер страсти: Испанское Фламенко

Вечер страсти: Испанское Фламенко

0+
Продолжительность 65 минут
Возраст 0+

О концерте

Вечер испанского фламенко в Доме журналиста

Приглашаем вас на незабываемый вечер испанского фламенко! В программе вас ожидают выступления с традиционными танцевальными элементами и живой музыкой. Гостям будут представлены звуки кастаньет и гитары, а также яркие костюмы, которые перенесут вас в атмосферу настоящего испанского праздника. Этот вечер особенно понравится любителям национальных танцев и музыки.

Компания «Вселенная классики» обещает, что фламенко оживает в красном свете и ритме сердца. Каждый удар каблуков, каждая нота и каждое движение — это отражение вашего внутреннего огня. Приходите, чтобы ощутить, как страсть становится осязаемой, а эмоции — видимыми. Зарядитесь этим жгучим танцем!

Исполнители на 25 апреля

Ансамбль «Без слов» / SinPalabras — профессиональный коллектив музыкантов фламенко, выступающий на различных площадках России. Лауреаты Всероссийских и Международных фестивалей.

Состав:

  • Ксения Малыгина (вокал) — постоянный участник фестивалей «Фламенко над Волгой», «Аhora», «Allegria». Регулярный вокалист коллектива «SinPalabras».
  • Лев Савиных (гитара)
  • Татьяна Корсакова (танец)
  • Светлана Зиновьева (танец)
  • Надежда Образцова (танец)

Исполнители на 8 мая

Ансамбль «Крылья Фламенко» / Alas Flamenco — лауреаты многих всероссийских и международных конкурсов. Они регулярно проходят обучение у лучших исполнителей фламенко в Испании и ведут активную концертную деятельность.

Состав:

  • Ксения Малыгина (вокал)
  • Марина Гуркова (танец) — солистка народного ансамбля испанского танца «Duende del sur», руководитель коллектива «Duende del mar».
  • Елена Росса (танец) — лауреат фестивалей фламенко в России и Испании, хореограф и педагог.
  • Андрей Смирнов (гитара) — лауреат международных конкурсов, активно выступает в составе ансамблей и дает сольные концерты.

Исполнители на 5 июня

Фламенко группа «То, что наше» / Lo Nuestro — профессиональный коллектив, участники различных фестивалей. Программа построена в стиле настоящего испанского таблао, артисты исполняют традиционные пало фламенко: tangos de Malaga, guajiras, tientos и другие.

Состав:

  • Елена Ловикова (вокал)
  • Марина Наумова (танец)
  • Денис Крюков (гитара)

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Купить билет на концерт Вечер страсти: Испанское Фламенко

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
Август
5 июня пятница
19:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 999 ₽
20 июня суббота
19:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
10 июля пятница
20:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 999 ₽
15 августа суббота
19:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
29 августа суббота
19:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 999 ₽

В ближайшие дни

ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ - мультимедийное шоу саундтреков
12+
Поп Живая музыка

ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ - мультимедийное шоу саундтреков

23 августа в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 2200 ₽
Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)
6+
Классическая музыка

Душа Рахманинова. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

27 июня в 19:00 Концертный зал духовой академии Воронцова
от 800 ₽
III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий
6+
Джаз Фестиваль

III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

23 июля в 15:00 Юсуповский сад
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше