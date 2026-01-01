Вечер страсти: Испанское Фламенко

Компания «Вселенная классики» приглашает на вечер, где фламенко оживает в красном свете и ритме сердца. Танцоры, гитара и вокал создают атмосферу страсти и эмоций, наполняя зал живым звуком.
Каждый удар каблуков, каждая нота и каждое движение отражают внутренний огонь зрителей. Это не просто концерт — это возможность зарядиться жгучим танцем и ощутить, как страсть становится осязаемой.
Ансамбль «Болеро» / Bolero — это коллектив, который стал победителем Международного конкурса фламенко «Альрохо» в Москве и Всероссийского конкурса фламенко в Новосибирске. Танцоры выступают в союзе композиторов с фламенко шоу и на одной сцене с испанскими звездами, такими как «Adi Akiva» и «Manuela Barrios». Ансамбль активно участвует в различных фестивалях.
В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Вход в концертный зал с Хрущевского переулка. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.