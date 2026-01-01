Вечер страсти: Испанское Фламенко

Продолжительность 65 минут
Возраст 0+
О концерте

Вечер фламенко в Музее Пушкина

Компания «Вселенная классики» приглашает на вечер, где фламенко оживает в красном свете и ритме сердца. Танцоры, гитара и вокал создают атмосферу страсти и эмоций, наполняя зал живым звуком.

Каждый удар каблуков, каждая нота и каждое движение отражают внутренний огонь зрителей. Это не просто концерт — это возможность зарядиться жгучим танцем и ощутить, как страсть становится осязаемой.

Исполнители на 15 мая

Ансамбль «Болеро» / Bolero — это коллектив, который стал победителем Международного конкурса фламенко «Альрохо» в Москве и Всероссийского конкурса фламенко в Новосибирске. Танцоры выступают в союзе композиторов с фламенко шоу и на одной сцене с испанскими звездами, такими как «Adi Akiva» и «Manuela Barrios». Ансамбль активно участвует в различных фестивалях.

  • Сергей Бордонос (гитара)
  • Галина Турищева (вокал)
  • Анна Козаченко (танец)
  • Виолетта Козаченко (танец)
  • Георгий Кулапин (танец)
  • Елена Цветаева (танец)

Исполнители на 11 июня

Ансамбль «Болеро» продолжает радовать зрителей своими выступлениями и в июне. Коллектив также является победителем конкурсов, сотрудничает с известными испанскими артистами и участвует в фестивалях.

  • Елена Цветаева (танец)
  • Георгий Кулапин (танец)
  • Андрей Чернаков (танец)
  • София Соломатина (танец)
  • Александр Гайдук (гитара)
  • Мария Жаркова (вокал)
  • Кирилл Россолимо (перкуссия)

Важно!

В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Вход в концертный зал с Хрущевского переулка. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Помощь с билетами
11 июня четверг
20:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
17 июля пятница
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
14 августа пятница
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
29 августа суббота
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽

