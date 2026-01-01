Вечер страсти: Испанское Фламенко

Вечер фламенко в Музее Пушкина

Компания «Вселенная классики» приглашает на вечер, где фламенко оживает в красном свете и ритме сердца. Танцоры, гитара и вокал создают атмосферу страсти и эмоций, наполняя зал живым звуком.

Каждый удар каблуков, каждая нота и каждое движение отражают внутренний огонь зрителей. Это не просто концерт — это возможность зарядиться жгучим танцем и ощутить, как страсть становится осязаемой.

Исполнители на 15 мая

Ансамбль «Болеро» / Bolero — это коллектив, который стал победителем Международного конкурса фламенко «Альрохо» в Москве и Всероссийского конкурса фламенко в Новосибирске. Танцоры выступают в союзе композиторов с фламенко шоу и на одной сцене с испанскими звездами, такими как «Adi Akiva» и «Manuela Barrios». Ансамбль активно участвует в различных фестивалях.

Сергей Бордонос (гитара)

Галина Турищева (вокал)

Анна Козаченко (танец)

Виолетта Козаченко (танец)

Георгий Кулапин (танец)

Елена Цветаева (танец)

Исполнители на 11 июня

Елена Цветаева (танец)

Георгий Кулапин (танец)

Андрей Чернаков (танец)

София Соломатина (танец)

Александр Гайдук (гитара)

Мария Жаркова (вокал)

Кирилл Россолимо (перкуссия)

Важно!

В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Вход в концертный зал с Хрущевского переулка. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.