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Вечер стендап комедии
Киноафиша Вечер стендап комедии

Вечер стендап комедии

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер настоящей комедии в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии, где лучшие нижегородские комики представят свои новые шутки и импровизируют с залом. Это уникальная возможность увидеть выступления талантливых артистов в уютной атмосфере центрального паба города.

Что вас ждет?

В программе вечера - свежие шутки, которые заставят вас смеяться до слез. Комики не только представят свои номера, но и будут взаимодействовать с публикой, создавая поистине уникальную атмосферу. Каждое выступление - это новый опыт и возможность стать частью шоу.

Где и когда?

Место проведения - уютный паб в центре Нижнего Новгорода, который идеально подходит для такого рода мероприятий. Дата и время: уточните на сайте заведения.

Почему стоит прийти?

Комедия - это не только отличный способ развлечься, но и возможность отвлечься от будничной суеты. Вечер комедии - это идеальный повод провести время с друзьями, зарядиться позитивом и, конечно, посмеяться от души.

Не упустите шанс стать частью этого веселого события! Ждем вас на вечере комедии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
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Нижний Новгород, 30 июля
Green White Pub Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 18
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Нижний Новгород, 31 июля
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