Вечер старинного русского романса

Вечер русского романса в Камерной опере

Романсовая лирика глубоко затрагивает тончайшие психологические переживания и многообразие чувств. Этот удивительный жанр, возникший на волне романтизма, сохраняет свою популярность и сегодня. Романс находит отклик в каждом сердце, позволяя композиторам выразить личностные и почти интимные переживания, что невозможно в других жанрах.

«Меня очень вдохновляет поэзия, — признавался Сергей Рахманинов. — После музыки я больше всего люблю поэзию… У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы». Поэтическое слово таких великих авторов, как Пушкин, Баратынский, Тютчев, Фет и Лермонтов, находит свое музыкальное воплощение в романах Глинки, Гурилева, Варламова, Чайковского и Рахманинова.

Вечер русского романса в Камерной опере приобретает особое звучание благодаря неповторимой атмосфере старинного уютного зала особняка барона фон Дервиза, где расположен театр «Санктъ-Петербургъ Опера». Это непревзойденное место создает идеальные условия для погружения в мир романса, где музыка и поэзия соединяются в волшебный союз.