Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер Станислава Садальского
Киноафиша Вечер Станислава Садальского

Спектакль Вечер Станислава Садальского

16+
Возраст 16+

О спектакле

Вечер Станислава Садальского в Арт-кафе Театра имени Вахтангова

Погружайтесь в атмосферу творческого вечера Станислава Садальского в Арт-кафе Театра имени Вахтангова. Это мероприятие — уникальная возможность встретиться с яркой личностью, артистом и мудрым исполнителем.

Что вас ожидает?

Садальский поделится своим опытом, расскажет о роли театра в своей жизни и поведает о самых запоминающихся моментах из карьеры.

Почему стоит посетить?

Вечер обещает быть наполненным не только искренними эмоциями, но и увлекательными диалогами. Это шанс узнать, как театр менялся с течением времени, и какой след оставил талантливый актер в отечественной культуре.

Присоединяйтесь к нам в Арт-кафе Театра имени Вахтангова для незабываемого вечера с Станиславом Садальским. Это событие станет ярким акцентом в вашем театральном расписании!

В ролях
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше