Спектакль Вечер спектаклей «Дуэт. Трио. Соло»

Приглашаем вас на впечатляющую программу, состоящую из трех спектаклей, созданных талантливыми хореографами современного танца из Санкт-Петербурга. Каждый из них представляет уникальный взгляд на актуальные темы, связанные с телесностью и коммуникацией в нашем мире.
Хореограф и режиссер: Надежда Коханова
Исполнители: Мария Афанасьева, Екатерина Копец, Надежда Коханова
Продюсер: Миша Казмирук
Продолжительность: 27 минут
Этот спектакль является пластической зарисовкой-рефлексией на тему библейской линии романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В спектакле исследуется выбор между властью и покоем, а также цена, которую мы платим за свои решения. «Запах розового масла» погружает зрителя в атмосферу размышлений о сотнях лет мытарств и одиночества, которые становятся невыносимыми.
Соавторы и исполнители: Елена Чурилова, Ольга Васильева
Саунд-дизайн: Дарья Анжерская
Грим: Варя Кожевникова
Свет: Ксения Котенева
Продолжительность: 35 минут
Этот дуэт исследует, как важно исполнять главное соло своей жизни. «Stay solo» становится не просто лозунгом, а призывом замедлиться и задуматься о том, каково это — быть индивидуумом в мире, полном информации. Спектакль наполнен памятью, ностальгией, жаждой жизни и страхом одиночества.
Хореография и исполнение: Ольга Васильева
Танцдраматург: Катя Ганюшина
Композитор: Макс Рихтер
Саунд-дизайн: Дарья Анжерская
Продюсер: VASILEVADANCECO
Продолжительность: 10 минут
Эта премьера представляет собой соло о том, как трудно порой уловить понятие «нормально» в нашем быстро меняющемся мире. «Нормально» — это тонкая, мерцающая и ускользающая история, отражающая реалии сегодняшнего дня.
Не упустите возможность увидеть эти уникальные спектакли и погрузиться в мир современного танца!