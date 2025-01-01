Спектакль Вечер спектаклей «Дуэт. Трио. Соло»

Современный танец на Новой сцене Александринского театра: три уникальных спектакля от петербургских хореографов

Приглашаем вас на впечатляющую программу, состоящую из трех спектаклей, созданных талантливыми хореографами современного танца из Санкт-Петербурга. Каждый из них представляет уникальный взгляд на актуальные темы, связанные с телесностью и коммуникацией в нашем мире.

Запах розового масла

Хореограф и режиссер: Надежда Коханова

Исполнители: Мария Афанасьева, Екатерина Копец, Надежда Коханова

Продюсер: Миша Казмирук

Продолжительность: 27 минут

Этот спектакль является пластической зарисовкой-рефлексией на тему библейской линии романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В спектакле исследуется выбор между властью и покоем, а также цена, которую мы платим за свои решения. «Запах розового масла» погружает зрителя в атмосферу размышлений о сотнях лет мытарств и одиночества, которые становятся невыносимыми.

Stay solo

Соавторы и исполнители: Елена Чурилова, Ольга Васильева

Саунд-дизайн: Дарья Анжерская

Грим: Варя Кожевникова

Свет: Ксения Котенева

Продолжительность: 35 минут

Этот дуэт исследует, как важно исполнять главное соло своей жизни. «Stay solo» становится не просто лозунгом, а призывом замедлиться и задуматься о том, каково это — быть индивидуумом в мире, полном информации. Спектакль наполнен памятью, ностальгией, жаждой жизни и страхом одиночества.

Нормально (Премьера)

Хореография и исполнение: Ольга Васильева

Танцдраматург: Катя Ганюшина

Композитор: Макс Рихтер

Саунд-дизайн: Дарья Анжерская

Продюсер: VASILEVADANCECO

Продолжительность: 10 минут

Эта премьера представляет собой соло о том, как трудно порой уловить понятие «нормально» в нашем быстро меняющемся мире. «Нормально» — это тонкая, мерцающая и ускользающая история, отражающая реалии сегодняшнего дня.

Не упустите возможность увидеть эти уникальные спектакли и погрузиться в мир современного танца!