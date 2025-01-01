Спектакль Вечер современной венгерской хореографии

Меню
Вечер современной венгерской хореографии
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакли современного танца: Каталин Бито и Жофия Сас

Каталин Бито: Покинутые острова

«Я плыву в большом сне. Иногда мне страшно, потому что я чувствую, как он поглощает меня. Но бывает, что горизонт сияет розовым. Крупные куски железа торчат из земли, словно древние кости: опорные элементы мира, инстинктивно соединенные с небрежной точностью. Между ними порхают бабочки, иногда одна из них садится мне на лицо, чтобы слизнуть соленую влагу. Вы почти что чувствуете воздух — свежий и всё ещё светящийся. Кажется, что ландшафт пуст, но я могу мысленным взором окинуть богатство, что он скрывает. Жизни, истории тысячелетий... хоть мы и говорим, что они прошли, но на самом деле они сияют здесь, в этом пустом пространстве.»

Проект Каталин Бито исследует влияние различных временных подработок на её тело и подсознание. Основная идея заключается в том, что жизненные ситуации, вызванные необходимостью, могут обернуться источником вдохновения. Спектакль включает в себя поэтические образы, которые выражают поиск себя, одиночество, колебания между надеждой и отчаянием, а также конструктивные и деструктивные качества творческой энергии.

Этот проект — бесконечный процесс, физическое и символическое пространство для слушания и рефлексии. Начальный этап работы проходил в рамках творческой резиденции в Хеллерау (Дрезден). Презентация состоялась в Будапеште в доме современного искусства Trafó и на фестивале U500.

Художник: Каталин Бито
Концепция, танец, текст, музыка — Каталин Бито
Длительность: 40 минут

Жофия Сас: Мягкое одиночество

«Мягкое одиночество» — это самокритичный и забавный танцевальный стендап, исследующий движения, связанные с одиночеством. В спектакле сочетаны молдавский танец дольф и современная хореография. Жофия Сас мастерски создает на сцене интимный, но гостеприимный мир, связывая вместе декорации, реквизит и движения.

«Я начала с поиска чувства общности, которое становится необходимым, когда ты в одиночестве. Его я нашла в молдавских хороводах. Также для меня одиночество — это нечто вневременное: мысли обретают форму, а затем снова струятся свободным несвязным потоком. Эту текучесть выражает современный танец,» — говорит Жофия.

Спектакль стремится достичь такого движения, в котором было бы достаточно много узнаваемых форм и в то же время оно оставалось бы неопределенным. Конечный результат — это представление о Терпсихоре, где одиночество на сцене становится общим опытом.

Художник: Жофия Сас
Автор (музыка, костюм, декорации, хореография, исполнение) — Жофия Сас
Длительность: 40 минут

12 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:30

Фотографии

Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии

