Спектакль Вечер современной венгерской хореографии

Вечер современной венгерской хореографии в рамках XVI Фестиваля Александринский

Каталин Бито: "Покинутые острова"

В спектакле "Я плыву в большом сне" венгерская современная танцовщица и исполнительница Каталин Бито исследует влияние временных подработок на её тело и подсознание. Она создает поэтические образы, которые отражают поиск себя, одиночество и колебания между надеждой и отчаянием.

«Я чувствую, как меня поглощает этот большой сон, а горизонт иногда сияет розовым», - делится автор. В спектакле используются движения и слова, чтобы выразить чувственные и эмпатичные наблюдения. Бито показывает, как жизненные ситуации могут стать источником вдохновения, несмотря на суровые обстоятельства.

Этот проект был представлен в Будапеште в доме современного искусства Trafó и на фестивале U500. Начальный этап работы прошел в рамках творческой резиденции в Хеллерау (Дрезден).

Концепция, танец, текст, музыка: Каталин Бито

Длительность: 40 мин

Жофия Сас: "Мягкое одиночество"

Спектакль "Мягкое одиночество" представляет собой танцевальный стендап, который сочетает молдавский танец дольф и современную хореографию. Жофия Сас создает на сцене интимный и гостеприимный мир, исследуя движения, связанные с одиночеством.

«Я искала чувство общности, которое становится необходимым в одиночестве. Его я нашла в молдавских хороводах», - делится Жофия. В её работе одиночество представляется вневременным состоянием, где мысли обретают форму и снова становятся свободным потоком.

Жофия окончила Будапештскую академию современного танца и активно сотрудничает с венгерскими артистами. Она также является членом коллектива Irene Plaque, который исследует, как современный танец может найти своё место в обществе.

Автор (музыка, костюм, декорации, хореография, исполнение): Жофия Сас

Длительность: 40 мин