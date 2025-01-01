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Вечер современной венгерской хореографии
Киноафиша Вечер современной венгерской хореографии

Спектакль Вечер современной венгерской хореографии

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер современной венгерской хореографии в рамках XVI Фестиваля Александринский

Каталин Бито: "Покинутые острова"

В спектакле "Я плыву в большом сне" венгерская современная танцовщица и исполнительница Каталин Бито исследует влияние временных подработок на её тело и подсознание. Она создает поэтические образы, которые отражают поиск себя, одиночество и колебания между надеждой и отчаянием.

«Я чувствую, как меня поглощает этот большой сон, а горизонт иногда сияет розовым», - делится автор. В спектакле используются движения и слова, чтобы выразить чувственные и эмпатичные наблюдения. Бито показывает, как жизненные ситуации могут стать источником вдохновения, несмотря на суровые обстоятельства.

Этот проект был представлен в Будапеште в доме современного искусства Trafó и на фестивале U500. Начальный этап работы прошел в рамках творческой резиденции в Хеллерау (Дрезден).

Концепция, танец, текст, музыка: Каталин Бито
Длительность: 40 мин

Жофия Сас: "Мягкое одиночество"

Спектакль "Мягкое одиночество" представляет собой танцевальный стендап, который сочетает молдавский танец дольф и современную хореографию. Жофия Сас создает на сцене интимный и гостеприимный мир, исследуя движения, связанные с одиночеством.

«Я искала чувство общности, которое становится необходимым в одиночестве. Его я нашла в молдавских хороводах», - делится Жофия. В её работе одиночество представляется вневременным состоянием, где мысли обретают форму и снова становятся свободным потоком.

Жофия окончила Будапештскую академию современного танца и активно сотрудничает с венгерскими артистами. Она также является членом коллектива Irene Plaque, который исследует, как современный танец может найти своё место в обществе.

Автор (музыка, костюм, декорации, хореография, исполнение): Жофия Сас
Длительность: 40 мин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии Вечер современной венгерской хореографии

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