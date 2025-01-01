Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер современной хореографии
Киноафиша Вечер современной хореографии

Спектакль Вечер современной хореографии

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Танцевальный театр «Энформанс» представляет уникальную программу

Приглашаем вас на концертную программу танцевального театра «Энформанс» в сотрудничестве с хореографическим факультетом Института Современного Искусства. Это увлекательное событие станет настоящим открытием для любителей танца и искусства.

Взгляд молодых хореографов на будущее

Программа представляет собой свежий взгляд молодых балетмейстеров на будущее танца. Здесь нет ограничений, и каждый номер — это уникальное сочетание различных танцевальных стилей. Зрители смогут увидеть, как народные и современные танцы сосуществуют на одной сцене, создавая динамичную и яркую атмосферу.

Детали мероприятия

  • Возрастное ограничение: 12+
  • Продолжительность: 2 часа

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего танцевального путешествия! Мы ждем вас на нашем концерте!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше