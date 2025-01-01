Спектакль Вечер современной хореографии

Приглашаем вас на концертную программу танцевального театра «Энформанс» в сотрудничестве с хореографическим факультетом Института Современного Искусства. Это увлекательное событие станет настоящим открытием для любителей танца и искусства.
Программа представляет собой свежий взгляд молодых балетмейстеров на будущее танца. Здесь нет ограничений, и каждый номер — это уникальное сочетание различных танцевальных стилей. Зрители смогут увидеть, как народные и современные танцы сосуществуют на одной сцене, создавая динамичную и яркую атмосферу.
Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего танцевального путешествия! Мы ждем вас на нашем концерте!