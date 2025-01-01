Меню
Вечер современной хореографии «Секретный синтез»
12+
О концерте/спектакле

Синтез искусств: вечер поэзии и хореографии

Проект #АРТЛЕДЯХ и Студия современного балета «Будущее — за синтезом искусств» под руководством Алёны Ледях обещает стать уникальным событием в мире театра. В этом вечере встречаются поэзия и хореография, создавая новый, захватывающий формат.

Переплетение слов и движений

Представьте, как слово современных поэтов и авторов воплощается в движении, а танец хореографов находит выражение в поэтических строках. Этот уникальный проект ставит вопрос: дополняют ли они друг друга или сражаются за первенство? Резиденты проекта #АРТЛЕДЯХ и Студия современного балета вместе исследуют этот синтез в формате «секретного синтеза».

Что ожидать от вечера

Зрителей ждет не только визуальное, но и эмоциональное путешествие. Интерактивные элементы, неожиданные коллаборации и оригинальные композиции сделают этот вечер незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого креативного эксперимента, который может изменить ваше восприятие искусства!

Октябрь
22 октября среда
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 500 ₽

