Спектакль Вечер современного танца

Вечер современного танца
12+
Два спектакля от Санкт-Петербургской государственной консерватории

Программа бакалавриата «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова представит два вдохновляющих спектакля, которые погружают зрителей в мир современного искусства танца.

Рывок

Вы когда-нибудь задумывались, на что способно ваше тело? Хореограф Елизавета Тарабанова вызывает студентов-первокурсников к вызову, исследуя их предельные физические возможности. Спектакль фокусируется на честности «себя сегодняшнего»: что может быть более истинного, чем тело, которому бросают вызов?

Идея и хореография: Елизавета Тарабанова
Танец: #IST30
Свет: Эмиль Авраменко

Любовь в супермаркете: рекомпозиция

Спектакль «Любовь в супермаркете» входит в состав учебно-художественного проекта «Рекомпозиция: взгляд на традицию». Танцевальная компания #IST28 создаётся студентами третьего набора программы «Искусство современного танца» и сосредотачивается на изучении танцевальной композиции и взаимосвязанных искусств.

В рамках проекта студенты используют метод рекомпозицирования, который актуализирует композиционные инструменты существующих знаковых произведений прошлого. К примеру, для своей новой работы они выбрали «Любовь в супермаркете», изначально созданный Iguan Dance Theatre (Нина Гастева, Михаил Иванов) в 2007 году. Этот спектакль о кризисе отношений в эпоху капитализма смело задаёт вопросы о том, как возникают и развиваются связи между людьми и зрителями.

Хореография: #IST28
Танец: #IST28
Свет: Эмиль Авраменко
Куратор: Александр Любашин

Не упустите возможность попасть на эти увлекательные спектакли, которые заставят вас переосмыслить связи и отношения в современном мире!

Декабрь
17 декабря среда
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 900 ₽
18 декабря четверг
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 900 ₽

Вечер современного танца Вечер современного танца Вечер современного танца Вечер современного танца Вечер современного танца Вечер современного танца

