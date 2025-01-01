Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер современного танца. «Колыбельная для Маяковского». «Мне имя — Марина»
Киноафиша Вечер современного танца. «Колыбельная для Маяковского». «Мне имя — Марина»

Спектакль Вечер современного танца. «Колыбельная для Маяковского». «Мне имя — Марина»

Постановка
Один театр 16+
Режиссер Александр Исаков-Янчевский, Виктория Янчевская, Евгения Пичкалева
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер современного танца в Краснодаре: «Колыбельная для Маяковского» и «Мне имя - Марина!»

Приглашаем вас на уникальный вечер современного танца, который состоится в два акта. Этот спектакль окунет зрителей в мир поэзии и страстей великих литераторов.

«Колыбельная для Маяковского»

Первый акт, «Колыбельная для Маяковского», предлагает зрителям погрузиться в сложный внутренний мир Владимира Маяковского. Образ поэта предстает как мощная глыба, сильная и решительная для окружающих, но в то же время уязвимая и полная страхов в личной жизни.

Маяковский был не только гениальным поэтом, но и человеком, испытывающим постоянные сомнения и страхи. В его жизни часто переплетались любовь и предательство. Он жил в триаде: муж, жена и любовница, что, безусловно, оказывало влияние на его творчество и эмоциональное состояние.

Спектакль не придерживается биографического сюжета, а исследует эмоциональные переживания поэта через язык тела. Здесь музыка Анны Март и световое оформление Олега Страшкина помогают создать атмосферу, в которой «молчаливые стихи» Маяковского оживают на сцене.

Авторы идеи и исполнители: Александр Исаков и Виктория Янчевская.

«Мне имя - Марина!»

Во втором акте зрители смогут насладиться танцевальным спектаклем «Мне имя - Марина!», созданным Евгенией Пичкалевой. Этот спектакль основан на творческой биографии поэтессы Марины Цветаевой. В нем вы сможете увидеть, как танец передает дух и внутренние переживания поэтессы.

Режиссер и хореограф спектакля — Евгения Пичкалева, а в главной роли выступает Анастасия Абакумова.

Не упустите возможность стать свидетелем этого удивительного вечера, где поэзия и танец объединяются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше