Вечер современного танца в Краснодаре: «Колыбельная для Маяковского» и «Мне имя - Марина!»

Приглашаем вас на уникальный вечер современного танца, который состоится в два акта. Этот спектакль окунет зрителей в мир поэзии и страстей великих литераторов.

«Колыбельная для Маяковского»

Первый акт, «Колыбельная для Маяковского», предлагает зрителям погрузиться в сложный внутренний мир Владимира Маяковского. Образ поэта предстает как мощная глыба, сильная и решительная для окружающих, но в то же время уязвимая и полная страхов в личной жизни.

Маяковский был не только гениальным поэтом, но и человеком, испытывающим постоянные сомнения и страхи. В его жизни часто переплетались любовь и предательство. Он жил в триаде: муж, жена и любовница, что, безусловно, оказывало влияние на его творчество и эмоциональное состояние.

Спектакль не придерживается биографического сюжета, а исследует эмоциональные переживания поэта через язык тела. Здесь музыка Анны Март и световое оформление Олега Страшкина помогают создать атмосферу, в которой «молчаливые стихи» Маяковского оживают на сцене.

Авторы идеи и исполнители: Александр Исаков и Виктория Янчевская.

«Мне имя - Марина!»

Во втором акте зрители смогут насладиться танцевальным спектаклем «Мне имя - Марина!», созданным Евгенией Пичкалевой. Этот спектакль основан на творческой биографии поэтессы Марины Цветаевой. В нем вы сможете увидеть, как танец передает дух и внутренние переживания поэтессы.

Режиссер и хореограф спектакля — Евгения Пичкалева, а в главной роли выступает Анастасия Абакумова.

Не упустите возможность стать свидетелем этого удивительного вечера, где поэзия и танец объединяются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу!