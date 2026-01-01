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Вечер современного танца «Каннон Данс»
Киноафиша Вечер современного танца «Каннон Данс»

Спектакль Вечер современного танца «Каннон Данс»

12+
Режиссер Ивана Балабанова, Лилит Акопян
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Петербургские спектакли современного танца

Танцевальный вечер «Каннон Данс» представляет два спектакля, ставших знаковыми для петербургского театра. В этом вечере переплетаются техническая сложность и глубокие философские размышления о человеческой природе и современном мире.

«Бессердечность»

Спектакль «Бессердечность», хореографом которого является Лилит Акопян, предлагает зрителю погрузиться в исследование человеческой натуры. В этом произведении танцовщики становятся частью единого механизма, где точные и слаженные движения играют ключевую роль. Акопян ставит перед труппой задачу, требующую как технической, так и артистической подготовки. Танец в «Бессердечности» не требует буквального понимания, но в нем можно увидеть размышления о правде и обмане, лишении индивидуальности и поиске себя. В нем также звучит тема превращения человека в средство, а не в живое существо. Название спектакля открывает пространство для интерпретации, где каждый зритель может сам решить, что для него означает «бессердечность».

«Вкл/выкл»

«Вкл/выкл» — яркий и динамичный спектакль о современном человеке, созданный хореографом Иваной Балабановой из Северной Македонии. Спектакль исследует наш высокоскоростной и информационно перенасыщенный мир, превращающий жизнь в бесконечную гонку страхов, тревог и подавленных эмоций. Ивана Балабанова размышляет о том, как в таком мире человек может сохранить свою внутреннюю силу и не потерять себя. Этот спектакль предлагает зрителям найти ответы на важные вопросы о внутреннем балансе и человеческой стойкости в условиях неопределенности.

Оба спектакля объединяет глубокая тема поиска, самопознания и столкновения с внешним миром, превращающим человека в механизма.

Фотографии

Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс» Вечер современного танца «Каннон Данс»
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