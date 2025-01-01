Меню
Вечер современного танца и перформанса
0+
Возраст 0+
О концерте

Вечер современного танца и перформанса в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер современного танца и перформанса, который состоится в культурном центре ЗИЛ. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей экспериментального искусства и удивительных хореографических решений.

Что ожидает зрителей?

В программе вечера — работы известных как российских, так и зарубежных хореографов. Зрители смогут увидеть как классические, так и современные формы танца, которые объединяют в себе элементы театра, музыки и живописи. Каждый номер рассказывает свою историю и пробуждает эмоции, делая этот вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Культурный центр ЗИЛ — это одно из самых ярких мест для проведения художественных мероприятий в Москве.
  • Современный танец находит отклик у зрителей разных возрастов и направлений, предлагая каждому найти что-то близкое.
  • Мероприятие поддерживает новых и актуальных исполнителей, позволяя им продемонстрировать свои таланты широкой аудитории.

Как добраться?

Культурный центр ЗИЛ расположен в удобном районе Москвы, что делает его доступным для всех желающих. Рекомендуем воспользоваться общественным транспортом для комфортного доступа к мероприятию.

Не упустите возможность погрузиться в мир современного искусства! Ждем вас на вечере танца и перформанса!

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽

