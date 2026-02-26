Оповещения от Киноафиши
Вечер современного балета. XIX Зимний международный фестиваль искусств
Киноафиша Вечер современного балета. XIX Зимний международный фестиваль искусств

Спектакль Вечер современного балета. XIX Зимний международный фестиваль искусств

12+
Возраст 12+

О спектакле

Зимний фестиваль искусств в Сочи: Вечер современного балета

В этом году Зимний театр в Сочи радушно принимает XIX Зимний международный фестиваль искусств. Программа фестиваля включает вечер современной хореографии, который обещает стать ярким событием для любителей танца.

Участники и выступления

На одной сцене встретятся резиденты известных хореографических компаний и новые проекты из разных стран. Зрители смогут насладиться выступлениями опытных артистов, которые представят как свои миниатюры, так и новые номера. Это отличная возможность увидеть, как современные хореографы интерпретируют классические темы и создают уникальные образы.

Живые выступления

Организаторы предусмотрели разнообразные живые выступления, что добавляет фестивалю динамики и интерактивности. Хореография обретает новую жизнь благодаря талантливым исполнителям, которые готовы разделить с публикой свою страсть к танцу.

Комфортный просмотр

Зал театра создан для удобного просмотра всех программ. Каждый зритель сможет насладиться зрелищем в комфортных условиях, что сделает вечер особенно запоминающимся.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события и открыть для себя мир современного балета в самом сердце Сочи!

Февраль
26 февраля четверг
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2

