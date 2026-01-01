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Вечер со звездой
Киноафиша Вечер со звездой

Вечер со звездой

18+
Продолжительность 105 минут
Возраст 18+

О концерте

Новая психологическая драма в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале зрители смогут увидеть напряжённый спектакль, в центре которого оказывается успешный телеведущий. Он сталкивается с двумя незнакомцами, и их неожиданная встреча приводит к интригующему торгу. В этой ситуации сложно определить, кто же является злодеем, а кто жертвой.

О сюжете

Ситуация накаляется, когда телеведущий понимает, что его жизнь и репутация находятся под угрозой. Он предлагает незнакомцам договориться, чтобы избежать резонансного скандала. Однако у них свои цели, и они стремятся извлечь максимальную выгоду из сложившихся обстоятельств. Этот торг запускает цепь событий, которые кардинально меняют ход истории и ставят под сомнение моральные устои всех участников.

Актёрский состав

  • Кирилл Дыцевич (сериал «Постучись в мою дверь»),
  • Даниил Вахрушев (сериалы «Шифр», «Король и шут», «Физрук»),
  • Дмитрий Власкин.

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Сергей Виноградов, известный своими проектами в жанре психологической драмы. Он привносит в постановку уникальный стиль и глубокое понимание человеческой психологии.

Спектакль обязательно понравится любителям сложных сюжетов с неожиданными поворотами. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального мероприятия!

В ролях
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин

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В других городах
Октябрь
25 октября воскресенье
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 1800 ₽

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