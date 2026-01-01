Вечер со звездой

Новая психологическая драма в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале зрители смогут увидеть напряжённый спектакль, в центре которого оказывается успешный телеведущий. Он сталкивается с двумя незнакомцами, и их неожиданная встреча приводит к интригующему торгу. В этой ситуации сложно определить, кто же является злодеем, а кто жертвой.

О сюжете

Ситуация накаляется, когда телеведущий понимает, что его жизнь и репутация находятся под угрозой. Он предлагает незнакомцам договориться, чтобы избежать резонансного скандала. Однако у них свои цели, и они стремятся извлечь максимальную выгоду из сложившихся обстоятельств. Этот торг запускает цепь событий, которые кардинально меняют ход истории и ставят под сомнение моральные устои всех участников.

Актёрский состав

Кирилл Дыцевич (сериал «Постучись в мою дверь»),

Даниил Вахрушев (сериалы «Шифр», «Король и шут», «Физрук»),

Дмитрий Власкин.

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Сергей Виноградов, известный своими проектами в жанре психологической драмы. Он привносит в постановку уникальный стиль и глубокое понимание человеческой психологии.

Спектакль обязательно понравится любителям сложных сюжетов с неожиданными поворотами. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального мероприятия!