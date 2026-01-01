Спектакль Вечер со звездой

Оповещения от Киноафиши
Вечер со звездой
18+
Возраст 18+

О спектакле

Злободневная комедия о стремлении к легким деньгам

Успешный телеведущий сталкивается с непростым выбором, когда его жизнь переплетается с судьбами двух незнакомцев. В попытке избежать общественного внимания он предлагает мирный выход, но вскоре понимает, что у его визави свои планы на происходящее. Начинается торг, в ходе которого события развиваются так, что становится трудно определить, кто здесь злодей, а кто жертва.

Этот спектакль представляет собой дерзкую и злободневную комедию о стремлении к лёгким деньгам, завершающуюся неожиданным поворотом сюжета, который оставит зрителей в ожидании.

Режиссура и актерский состав

Режиссёр-постановщик Сергей Виноградов создает атмосферу, насыщенную иронией и напряжением. На сцене зрители увидят талантливых актёров театра и кино: Кирилла Дыцевича, Дмитрия Власкина и Даниила Вахрушева, каждый из которых привносит уникальную энергетику в представление.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час 45 минут, что позволяет зрителям глубже ощутить все перипетии сюжета и пережить эмоциональные порывы героев.

В ролях
Кирилл Дыцевич
Дмитрий Власкин
Даниил Вахрушев
