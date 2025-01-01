Меню
Вечер со звездой
Киноафиша Вечер со звездой

Спектакль Вечер со звездой

Режиссер Сергей Виноградов
Продолжительность 1 час 45 минут

О спектакле

Комедия положений «Вечер со звездой» в Алматы

Театр драмы им. М. Лермонтова представляет комедию положений «Вечер со звездой». Это остроумная и актуальная история о том, как обычная ситуация может обернуться настоящим испытанием, когда на пути успешного телеведущего встречаются два незнакомца.

Сюжет

Главный герой, стремясь избежать неприятностей, попадает в вихрь неожиданных событий. Договориться с незнакомцами оказывается не так просто, как он предполагал. На фоне стремления извлечь выгоду возникает торг, который переворачивает все с ног на голову. В итоге, становится сложно определить, кто из них преступник, а кто жертва.

О чем эта комедия?

Комедия «Вечер со звездой» — это дерзкая и злободневная работа, исследующая моральные аспекты поиска легких денег. Неожиданный сюжетный поворот в финале оставляет зрителя в раздумьях и поднимает важные вопросы о человеческой природе.

Обратите внимание: билеты на этот спектакль обмену и возврату не подлежат.

Купить билет на спектакль Вечер со звездой

Январь
19 января понедельник
19:00
Театр драмы им. М. Лермонтова г. Алматы, пр. Абая 43

