Спектакль Вечер со звездой

Комедия положений «Вечер со звездой» в Алматы

Театр драмы им. М. Лермонтова представляет комедию положений «Вечер со звездой». Это остроумная и актуальная история о том, как обычная ситуация может обернуться настоящим испытанием, когда на пути успешного телеведущего встречаются два незнакомца.

Сюжет

Главный герой, стремясь избежать неприятностей, попадает в вихрь неожиданных событий. Договориться с незнакомцами оказывается не так просто, как он предполагал. На фоне стремления извлечь выгоду возникает торг, который переворачивает все с ног на голову. В итоге, становится сложно определить, кто из них преступник, а кто жертва.

О чем эта комедия?

Комедия «Вечер со звездой» — это дерзкая и злободневная работа, исследующая моральные аспекты поиска легких денег. Неожиданный сюжетный поворот в финале оставляет зрителя в раздумьях и поднимает важные вопросы о человеческой природе.

Обратите внимание: билеты на этот спектакль обмену и возврату не подлежат.