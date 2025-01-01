Меню
Вечер симфонической музыки
12+
Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — вечер симфонической музыки, который состоится в Концертном зале органной и камерной музыки в Краснодаре. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программа вечера

На концерте будут представлены произведения известных композиторов, включая:

  • Людвига ван Бетховена
  • Петра Ильича Чайковского
  • Игоря Стравинского

Зрители смогут насладиться как классическими шедеврами, так и современными интерпретациями, что сделает вечер особенным.

Место проведения

Концертный зал органной и камерной музыки — это одно из самых красивых и акустически совершенных мест в Краснодаре. Здесь созданы все условия для полного погружения в мир музыки.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте зала или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, поскольку ожидается высокий интерес к данному событию.

Интересный факт

Концертный зал органной и камерной музыки был открыт в 2015 году и с тех пор стал важной площадкой для проведения музыкальных мероприятий, включая фестивали и мастер-классы.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера симфонической музыки в Краснодаре!

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 700 ₽

