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Вечер шедевров мировой эстрады
Билеты от 700₽
Киноафиша Вечер шедевров мировой эстрады

Вечер шедевров мировой эстрады

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт Алины Цветковой в Москве

Приглашаем вас на уютный вечер, наполненный уникальной атмосферой всемирно известных отечественных и мировых шедевров. В этот вечер на сцене выступит Алина Цветкова, лауреат вокальных международных и всероссийских конкурсов романса и эстрады.

Искренность и проникновенность

Исполнения Алины Цветковой всегда полны искренности, проникновенности и артистизма. Ее голос способен передать самые глубокие эмоции, вызывая у зрителей трепет и восхищение. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей волшебной незабываемой музыки.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите песни из репертуара таких легендарных исполнителей, как:

  • Эдит Пиаф
  • Далида
  • Шарль Азнавур
  • Барбара Стрейзанд
  • Марыля Родович
  • Мирей Матье
  • Анна Герман

Эти мелодии, наполненные любовью и страстью, обязательно заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события! Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир музыкального искусства вместе с Альной Цветковой.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 700 ₽

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