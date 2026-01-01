Вечер шедевров: голос и орган
Киноафиша Вечер шедевров: голос и орган

Вечер шедевров: голос и орган

О концерте

Органные вечера в храме святого Людовика: новый взгляд на классику

На органных вечерах в храме святого Людовика обычно звучит духовная музыка, однако программа 18 июня обещает быть особенной. Здесь рядом с произведениями Баха и Гедике зрители услышат также Бизе и Моцарта, сливаясь в едином музыкальном пространстве.

Вокальные арии и органная музыка

Вокальную часть вечера откроет ария Микаэлы из «Кармен» — персонажа, часто недооценённого на фоне главной героини. Тем не менее, ее ария стала одной из самых пронзительных страниц оперы. Следом прозвучит ария Сюзанны из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, которая принесет лёгкое, лукавое и летнее настроение.

Музыка скорби и смирения

Затем звучат плач Дидоны из оперы Пёрселла и ария из «Stabat Mater» Перголези, вносящие ноты скорби и смирения в атмосферу вечера. Органные сочинения создают собственный диалог с вокальными номерами, придавая программе глубину и контекст.

Бах и Гедике

Центр программы обрамляют две значимые баховские композиции: «Фантазия и фуга соль минор» и «Прелюдия и фуга фа минор». Между ними звучат произведения Александра Гедике: его «Прелюдия и фуга ми бемоль мажор» и «Фантазия фа минор» становятся откликом на баховскую традицию.

Завершение вечера

Завершает программу шедевр — «Аве Мария» Гуно, написанная поверх баховской прелюдии, которая сама по себе стала самостоятельным музыкальным произведением.

Июнь
18 июня четверг
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 400 ₽

