Вечер шансона
Киноафиша Вечер шансона

Вечер шансона

16+
Возраст 16+

О концерте

Вечер шансона в КК имени Маяковского

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт «Вечер Шансона», который предложит зрителям проникнуться атмосферой французского кабаре. На сцене прозвучат знаменитые шансонные песни, знакомые и любимые многими.

Организация концерта

Организатором выступает команда КК имени Маяковского, известная своими качественными постановками и привлекательными музыкальными программами. Это гарантирует высокий уровень исполнения и незабываемые впечатления от концерта.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность насладиться живым исполнением шансонных мелодий, которые стали неделимой частью музыкальной культуры. Концерт пройдёт в историческом зале, который придаст мероприятию особый шарм и атмосферу.

Кому будет интересно?

Это событие будет особенно интересно поклонникам французской музыки и шансона, а также тем, кто ценит живые выступления и хочет провести вечер в приятной обстановке.

Март
27 марта пятница
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15

В ближайшие дни

Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
22 марта в 20:00 Standup Room
от 1090 ₽
Вечера с симфоническим оркестром
12+
Классическая музыка
Вечера с симфоническим оркестром
15 мая в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 1300 ₽
ssshhhiiittt!
16+
Рок
ssshhhiiittt!
31 мая в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 3300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
