«Вечер серенад» в особняке Серебрякова
6+
Вечер серенад в старинном особняке Серебрякова

В сезон белых ночей приглашаем вас на незабываемый диалог с великими композиторами под сводами старинного особняка Серебрякова. Здесь, где время замедляет ход, прозвучит изысканная программа «Вечер серенад».

Программа концерта

Приготовьтесь услышать жемчужины камерного репертуара: грациозные серенады Гайдна, проникновенные мелодии Чайковского и блистательное изящество Моцарта. Исполнит их квинтет VIRTUOSI, чье мастерство перенесет вас в изысканные салоны XIX века.

Экскурсия по особняку

До начала концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по особняку и погрузиться в историю одного из самых красивых петербургских домов. Здание сохранило оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором.

В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет атмосферности этому историческому месту.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квинтет VIRTUOSI

Внимание! В продаже билеты трех категорий, каждая из которых предлагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия длится 25 минут.

Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Санкт-Петербург, 13 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:30 от 1900 ₽

«Вечер серенад» в особняке Серебрякова «Вечер серенад» в особняке Серебрякова «Вечер серенад» в особняке Серебрякова

