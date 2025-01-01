«Вечер серенад» в особняке Серебрякова

В сезон белых ночей приглашаем вас на незабываемый диалог с великими композиторами под сводами старинного особняка Серебрякова. Здесь, где время замедляет ход, прозвучит изысканная программа «Вечер серенад».
Приготовьтесь услышать жемчужины камерного репертуара: грациозные серенады Гайдна, проникновенные мелодии Чайковского и блистательное изящество Моцарта. Исполнит их квинтет VIRTUOSI, чье мастерство перенесет вас в изысканные салоны XIX века.
До начала концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по особняку и погрузиться в историю одного из самых красивых петербургских домов. Здание сохранило оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором.
В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет атмосферности этому историческому месту.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: Квинтет VIRTUOSI
Внимание! В продаже билеты трех категорий, каждая из которых предлагает свободную рассадку на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия длится 25 минут.
Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.