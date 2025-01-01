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Вечер семьи Боджгуа
Билеты от 2500₽
Киноафиша Вечер семьи Боджгуа

Вечер семьи Боджгуа

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыка и любовь семьи Боджгуа: семейный концерт

Грузинская семья Боджгуа — это уникальный квартет, в который входят родители Теймураз и Элиза, а также их сыновья Нико и Васо. Теймураз, обладая разносторонними талантами, является не только великолепным поэтом и композитором, но и обладает чувственным тембром голоса и широким вокальным диапазоном.

С самого детства Теймураз был без ума от искусства. Даже несмотря на тяжелую болезнь, он не покидал сцену, продолжая радовать зрителей своей музыкой. В доме Боджгуа музыка звучала постоянно: родители исполняли грузинские народные песни на дружеских встречах, а Теймураз, обладая врожденным слухом, с ранних лет пел, хотя и не учился музыке formally.

История любви

Теймураз и Элиза познакомились в Тбилиси в начале 90-х, во время учебы в музыкальном училище. Они вместе пели, что стало основой их крепкой связи. На тот момент Теймураз был 32-летним выпускником ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. После окончания учебы он получил предложение возглавить строительную компанию на родине, но вместо этого решил вернуться к своей настоящей страсти — музыке.

Теймураз экстерном закончил музыкальное училище, и их общая песня стала началом их совместной жизни. Вскоре он принял участие в популярном тогда конкурсе молодых исполнителей «Москва-Ялта-транзит». В этот момент он сделал Элизе предложение руки и сердца, сказав: «Поедешь со мной в Москву?» На что она, не раздумывая, ответила: «Да».

Наследие семьи Боджгуа

Семья Боджгуа продолжает передавать свою любовь к музыке и традициям следующему поколению. Их уникальное сочетание талантов и страсти к искусству делает их выступления незабываемыми для зрителей. Не упустите возможность увидеть их на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2500 ₽

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