Вечер саксофона
Киноафиша Вечер саксофона

Вечер саксофона

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер саксофона в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Скоро в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки пройдет уникальный вечер, посвященный саксофону. Лидер мероприятия — Дмитрий Попов, тенор и сопрано-саксофонист, известный своими яркими выступлениями и мастерством. Он является руководителем ансамбля и опытным представителем петербургского мэйнстрима.

Его постоянная партнерша на сцене — Эльвира Трафова, заслуженная артистка России, которая добавляет в атмосферу вечера свои неповторимые ноты.

Программа вечера

В программе запланированы классические джазовые стандарты и авторские композиции, исполненные в стилях Mainstream и Bebop. Участники ансамбля включают:

  • Ирина Марголина — фортепиано
  • Данил Мальцев — контрабас
  • Андрей Иванов — ударные

Для кого этот вечер?

Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей джаза и поклонников творчества Дмитрия Попова. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой джазового вечера!

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

