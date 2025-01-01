Вечер саксофона в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Скоро в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки пройдет уникальный вечер, посвященный саксофону. Лидер мероприятия — Дмитрий Попов, тенор и сопрано-саксофонист, известный своими яркими выступлениями и мастерством. Он является руководителем ансамбля и опытным представителем петербургского мэйнстрима.

Его постоянная партнерша на сцене — Эльвира Трафова, заслуженная артистка России, которая добавляет в атмосферу вечера свои неповторимые ноты.

Программа вечера

В программе запланированы классические джазовые стандарты и авторские композиции, исполненные в стилях Mainstream и Bebop. Участники ансамбля включают:

Ирина Марголина — фортепиано

— фортепиано Данил Мальцев — контрабас

— контрабас Андрей Иванов — ударные

Для кого этот вечер?

Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей джаза и поклонников творчества Дмитрия Попова. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой джазового вечера!