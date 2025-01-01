Меню
Вечер с Ватсоном
Билеты от 4000₽
Киноафиша Вечер с Ватсоном

Спектакль Вечер с Ватсоном

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Вечер с Ватсоном»

Дорогие зрители! Рады представить новое заключительное мероприятие из цикла творческих вечеров артистов «Сферы».

4 ноября в 18:00 в Театральном кафе состоится моноспектакль Антона Алипова «Вечер с Ватсоном». В этом уникальном представлении классическая детективная повесть Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей» прозвучит совершенно по-новому.

Загадка и музыка

Спектакль обещает быть незабываемым, ведь Антон Алипова не только мастер художественного слова, но и талантливый артист, который сумеет передать всю атмосферу загадки и напряжения, наполненного классической музыкой. Это позволит зрителям глубже погрузиться в расследование знаменитого сыщика Шерлока Холмса.

Уникальный подход

Не упустите возможность увидеть, как знакомая история заиграет новыми красками. «Вечер с Ватсоном» предоставит зрителям уникальные впечатления и эмоции. Это выходит за рамки обычного театрального представления и становится настоящим путешествием в мир великих детективных сюжетов.

Приходите и погрузитесь в загадочный мир Холмса и Ватсона вместе с нами!

Помощь с билетами
Ноябрь
4 ноября вторник
18:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 4000 ₽

