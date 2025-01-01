Меню
Вечер с «Лицедеями»
Киноафиша Вечер с «Лицедеями»

Спектакль Вечер с «Лицедеями»

Постановка
Лицедеи 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Веселый вечер с артистами театра «Лицедеи»

Что может быть лучше субботнего вечера, проведённого в компании веселых Лицедеев? На сцене вас будут радовать знаменитые актёры театра «Лицедеи», а непредсказуемая фантазия молодого поколения артистов не оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей юмора.

Живое общение и разнообразие номеров

В программе — постоянное живое общение со зрителями, букет лучших номеров от известных Лицедеев, а также коктейль остроумных шуток и оригинального исполнения. Заходите, чтобы насладиться зажигательной музыкой, множеством конкурсов, розыгрышей и сюрпризов!

Актерский состав

На сцене выступят:

  • Л. Лейкин
  • А. Либабов
  • В. Соловьёв
  • А. Скворцов
  • А. Гусаров
  • П. Бондарь
  • С. Прудько
  • Н. Шалаева
  • В. Чуйко
  • и другие.

Не упустите возможность стать частью настоящего, незабываемого праздника с театром «Лицедеи»!

Режиссер
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
В ролях
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
Анвар Либабов
Леонид Лейкин
Александр Гусаров
Полина Бондарь

Купить билет на спектакль Вечер с «Лицедеями»

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
1 ноября суббота
18:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 2500 ₽
2 ноября воскресенье
18:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
от 2500 ₽

