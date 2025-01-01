Спектакль Вечер с «Лицедеями»

Веселый вечер с артистами театра «Лицедеи»

Что может быть лучше субботнего вечера, проведённого в компании веселых Лицедеев? На сцене вас будут радовать знаменитые актёры театра «Лицедеи», а непредсказуемая фантазия молодого поколения артистов не оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей юмора.

Живое общение и разнообразие номеров

В программе — постоянное живое общение со зрителями, букет лучших номеров от известных Лицедеев, а также коктейль остроумных шуток и оригинального исполнения. Заходите, чтобы насладиться зажигательной музыкой, множеством конкурсов, розыгрышей и сюрпризов!

Актерский состав

На сцене выступят:

Л. Лейкин

А. Либабов

В. Соловьёв

А. Скворцов

А. Гусаров

П. Бондарь

С. Прудько

Н. Шалаева

В. Чуйко

и другие.

Не упустите возможность стать частью настоящего, незабываемого праздника с театром «Лицедеи»!