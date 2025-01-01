Спектакль Вечер с «Лицедеями»

Что может быть лучше субботнего вечера, проведённого в компании веселых Лицедеев? На сцене вас будут радовать знаменитые актёры театра «Лицедеи», а непредсказуемая фантазия молодого поколения артистов не оставит равнодушными даже самых искушенных ценителей юмора.
В программе — постоянное живое общение со зрителями, букет лучших номеров от известных Лицедеев, а также коктейль остроумных шуток и оригинального исполнения. Заходите, чтобы насладиться зажигательной музыкой, множеством конкурсов, розыгрышей и сюрпризов!
На сцене выступят:
Не упустите возможность стать частью настоящего, незабываемого праздника с театром «Лицедеи»!