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Вечер с джазовым оркестром
Киноафиша Вечер с джазовым оркестром

Вечер с джазовым оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер джаза с Big Band Ивана Васильева и Ольгой Абдуллиной

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где волшебство джаза и импровизации переплетутся в единую музыкальную симфонию. В программе выступят:

  • Big Band Ивана Васильева (Olympic Orchestra Project)
  • Ольга Абдуллина (вокал)

Программа концерта

На концерте прозвучат шедевры великих оркестров, таких как Гленн Миллер, Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. Солисты оркестра и талантливая Ольга Абдуллина исполнят джазовые стандарты, знакомые по репертуару таких легенд, как Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Элла Фицджеральд и Сара Воэн. Вас ждет вечер, полный уникальных интерпретаций и музыкального волшебства.

Иван Васильев: мастер джаза

Иван Васильев — трубач, композитор и аранжировщик, который является лидером множества успешных музыкальных коллективов, включая Группу ДДТ и Olympic Brass. Его уникальный стиль и способность играть с различными музыкальными направлениями создают неповторимую концертную атмосферу. Каждый его концерт — это магия звуков и вдохновения.

Ольга Абдуллина: голос Санкт-Петербурга

Ольга Абдуллина — известная джазовая вокалистка, преподаватель и победительница международных конкурсов. Она активно выступает в России и за рубежом, участвует в крупных джазовых фестивалях, таких как Усадьба джаз и Петербургский джаз — в массы. Ее виртуозный вокал и харизма делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность!

Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки. Не пропустите шанс погрузиться в мир джаза с лучшими музыкантами Санкт-Петербурга!

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1300 ₽

Фотографии

Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром Вечер с джазовым оркестром

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