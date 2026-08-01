Вечер с джазовым оркестром

Вечер джаза с Big Band Ивана Васильева и Ольгой Абдуллиной

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где волшебство джаза и импровизации переплетутся в единую музыкальную симфонию. В программе выступят:

Big Band Ивана Васильева (Olympic Orchestra Project)

Ольга Абдуллина (вокал)

Программа концерта

На концерте прозвучат шедевры великих оркестров, таких как Гленн Миллер, Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. Солисты оркестра и талантливая Ольга Абдуллина исполнят джазовые стандарты, знакомые по репертуару таких легенд, как Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Элла Фицджеральд и Сара Воэн. Вас ждет вечер, полный уникальных интерпретаций и музыкального волшебства.

Иван Васильев: мастер джаза

Иван Васильев — трубач, композитор и аранжировщик, который является лидером множества успешных музыкальных коллективов, включая Группу ДДТ и Olympic Brass. Его уникальный стиль и способность играть с различными музыкальными направлениями создают неповторимую концертную атмосферу. Каждый его концерт — это магия звуков и вдохновения.

Ольга Абдуллина: голос Санкт-Петербурга

Ольга Абдуллина — известная джазовая вокалистка, преподаватель и победительница международных конкурсов. Она активно выступает в России и за рубежом, участвует в крупных джазовых фестивалях, таких как Усадьба джаз и Петербургский джаз — в массы. Ее виртуозный вокал и харизма делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность!

Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки. Не пропустите шанс погрузиться в мир джаза с лучшими музыкантами Санкт-Петербурга!