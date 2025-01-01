Вечер русского романса с Эльмирой Карахановой и Михаилом Оленченко

Сокровища камерной музыки: вечера русских романсов

В уютной атмосфере Малого зала Московской консерватории прозвучат шедевры камерной музыки — русские романсы. Это уникальное музыкальное событие обещает погрузить зрителей в мир тонкой лирики, изящества мелодий и обаяния живого исполнения.

Время продолжительности программы составляет 80 минут, что создаст идеальную обстановку для наслаждения прослушиванием.

Программа вечера

«Вы очень невнимательны ко мне» — Г. Струве

«А напоследок я скажу» — А. Петров

«Я возвращаю Ваш портрет» — Е. Розенфельд

«Дорогой длинною» — Б. Фомин

«Я ехала домой» — М. Пуаре

«Гори, гори, моя звезда» — П. Булахов

«Только раз» — Б. Фомин

«Город влюбленных людей» — В. Гамалия

«Вы, чьи широкие шинели» — А. Петров

«Кажется» — И. Якушенко

«Мне нравится, что Вы больны не мной» — М. Таривердиев и др.

Исполнители

В этом музыкальном вечере примут участие:

Сопрано: Эльмира Караханова

Эльмира Караханова Гитара: Михаил Оленченко

Не упустите возможность насладиться атмосферой искренней близости и вдохновения, которую создадут русские романсы в исполнении талантливых музыкантов.