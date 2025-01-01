Меню
Вечер русского романса с Эльмирой Карахановой и Михаилом Оленченко
Билеты от 1500₽
Вечер русского романса с Эльмирой Карахановой и Михаилом Оленченко

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сокровища камерной музыки: вечера русских романсов

В уютной атмосфере Малого зала Московской консерватории прозвучат шедевры камерной музыки — русские романсы. Это уникальное музыкальное событие обещает погрузить зрителей в мир тонкой лирики, изящества мелодий и обаяния живого исполнения.

Время продолжительности программы составляет 80 минут, что создаст идеальную обстановку для наслаждения прослушиванием.

Программа вечера

  • «Вы очень невнимательны ко мне» — Г. Струве
  • «А напоследок я скажу» — А. Петров
  • «Я возвращаю Ваш портрет» — Е. Розенфельд
  • «Дорогой длинною» — Б. Фомин
  • «Я ехала домой» — М. Пуаре
  • «Гори, гори, моя звезда» — П. Булахов
  • «Только раз» — Б. Фомин
  • «Город влюбленных людей» — В. Гамалия
  • «Вы, чьи широкие шинели» — А. Петров
  • «Кажется» — И. Якушенко
  • «Мне нравится, что Вы больны не мной» — М. Таривердиев и др.

Исполнители

В этом музыкальном вечере примут участие:

  • Сопрано: Эльмира Караханова
  • Гитара: Михаил Оленченко

Не упустите возможность насладиться атмосферой искренней близости и вдохновения, которую создадут русские романсы в исполнении талантливых музыкантов.

Купить билет на концерт Вечер русского романса с Эльмирой Карахановой и Михаилом Оленченко

Декабрь
4 декабря четверг
19:00
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
от 1500 ₽

Фотографии

Вечер русского романса с Эльмирой Карахановой и Михаилом Оленченко Вечер русского романса с Эльмирой Карахановой и Михаилом Оленченко Вечер русского романса с Эльмирой Карахановой и Михаилом Оленченко

