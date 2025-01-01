Меню
Вечер русского рока
Продолжительность 3 часа

О концерте

Акустический вечер «Русский рок. Перезагрузка» с Алексеем Андреевым

12 декабря в 20:00 в Творческом пространстве Неквартира пройдет уникальный акустический вечер «Русский рок. Перезагрузка» с Алексеем Андреевым. Позвольте себе насладиться теплой атмосферой, невероятным голосом и шестью струнами гитары, погружающими вас в мир знакомых строк с первого аккорда.

Что вас ждет на вечере?

В программе вечера — первозданные хиты культовых групп:

  • Сплин
  • Король и Шут
  • Lumen
  • Ленинград
  • BI-2
  • Animal ДжаZ
  • Мёртвые Дельфины
  • Звери

Каждая композиция будет исполнена в безопасной акустической версии, что создаст особую интимную атмосферу, позволяющую шёпотом сообщить о своих чувствах.

Непередаваемая атмосфера

Собираясь в уютном зале, не забудьте взять с собой беруши для соседей и запаситесь голосом для себя. На вечере царит настоящая дружелюбная атмосфера, где можно будет подпевать до охрипшего шёпота и танцевать так, чтобы стены отбивали такт сердцем.

Обязательно занимайте место за столиком и наслаждайтесь традиционным пенным холодным, а также теплой гитарой. Это шанс вернуться в золотую эпоху русской рок-музыки и насладиться ее великолепием без излишнего шума.

Где нас найти?

Ждем вас по адресу: ул. Текстильная, 14 (район улиц Ауэзова и Кабанбай Батыра). Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Творческое пространство «Неквартира» г. Алматы, ул. Текстильная 14
от 8000 ₽

