Вечер романтической музыки

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который подарит вам магию романтической музыки! Звезда вечера — великолепный дуэт: народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин (кларнет) и заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков (фортепиано и дирижер).
В исполнении мастеров прозвучат шедевры великих композиторов-романтиков:
Концерт обещает быть незабываемым! В программе могут быть изменения.
Кларнет с его благородным тембром и фортепиано — это великолепный союз, который создает гармоничные звучания. Кларнет удивляет своей гибкостью, а фортепиано — великолепием многоголосия.
Феликс Мендельсон и Иоганнес Брамс, оба родом из Гамбурга, стали значительными фигурами в романтической музыке. Мендельсон ввел новый жанр — «Песни без слов», которые пленят слушателя своей простотой и глубиной. Брамс же считается одним из великих композиторов Германии, чье творчество наполнено выразительными мелодиями.
Артур Назиуллин входит в десятку самых востребованных кларнетистов мира. Он является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и активно проводит мастер-классы по всему миру.
Дмитрий Крюков — талантливый дирижёр и пианист, известно его превосходное исполнение классической музыки. Он делится своими впечатлениями: «Музыка, наполненная светом добра и самых чудесных романтических чувств. Удовольствие играть эту музыку сравнимо только с удовольствием её слушать».
Не упустите шанс насладиться вечером романтической музыки в исполнении мастеров сцены!