Вечер романтической музыки

Вечер камерной музыки: Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который подарит вам магию романтической музыки! Звезда вечера — великолепный дуэт: народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин (кларнет) и заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков (фортепиано и дирижер).

Программа вечера

В исполнении мастеров прозвучат шедевры великих композиторов-романтиков:

Иоганнес Брамс: «Любовная песнь» ор. 71 № 5 «Вздыхая тёмной ночью» ор. 57 № 5 «Как ты прекрасна, моя королева!» ор. 32 № 9 «Тайна» ор. 71 № 3 «Серенада» ор. 58 № 8 «Отчаяние» ор. 72 № 4 «О, знал бы я обратный путь!» ор. 63 № 8 «Я видел сон» ор. 57 № 3

Феликс Мендельсон: «Песни без слов»

Сергей Рахманинов: Andante из Сонаты для виолончели и фортепиано соль минор, ор. 19 (в переложении для кларнета и фортепиано)

Концерт обещает быть незабываемым! В программе могут быть изменения.

Уникальные инструменты

Кларнет с его благородным тембром и фортепиано — это великолепный союз, который создает гармоничные звучания. Кларнет удивляет своей гибкостью, а фортепиано — великолепием многоголосия.

Знакомство с композиторами

Феликс Мендельсон и Иоганнес Брамс, оба родом из Гамбурга, стали значительными фигурами в романтической музыке. Мендельсон ввел новый жанр — «Песни без слов», которые пленят слушателя своей простотой и глубиной. Брамс же считается одним из великих композиторов Германии, чье творчество наполнено выразительными мелодиями.

О музыкантах

Артур Назиуллин входит в десятку самых востребованных кларнетистов мира. Он является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и активно проводит мастер-классы по всему миру.

Дмитрий Крюков — талантливый дирижёр и пианист, известно его превосходное исполнение классической музыки. Он делится своими впечатлениями: «Музыка, наполненная светом добра и самых чудесных романтических чувств. Удовольствие играть эту музыку сравнимо только с удовольствием её слушать».

Не упустите шанс насладиться вечером романтической музыки в исполнении мастеров сцены!