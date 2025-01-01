Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер романтической музыки
Киноафиша Вечер романтической музыки

Вечер романтической музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер камерной музыки: Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который подарит вам магию романтической музыки! Звезда вечера — великолепный дуэт: народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин (кларнет) и заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков (фортепиано и дирижер).

Программа вечера

В исполнении мастеров прозвучат шедевры великих композиторов-романтиков:

  • Иоганнес Брамс:
    • «Любовная песнь» ор. 71 № 5
    • «Вздыхая тёмной ночью» ор. 57 № 5
    • «Как ты прекрасна, моя королева!» ор. 32 № 9
    • «Тайна» ор. 71 № 3
    • «Серенада» ор. 58 № 8
    • «Отчаяние» ор. 72 № 4
    • «О, знал бы я обратный путь!» ор. 63 № 8
    • «Я видел сон» ор. 57 № 3
  • Феликс Мендельсон: «Песни без слов»
  • Сергей Рахманинов: Andante из Сонаты для виолончели и фортепиано соль минор, ор. 19 (в переложении для кларнета и фортепиано)

Концерт обещает быть незабываемым! В программе могут быть изменения.

Уникальные инструменты

Кларнет с его благородным тембром и фортепиано — это великолепный союз, который создает гармоничные звучания. Кларнет удивляет своей гибкостью, а фортепиано — великолепием многоголосия.

Знакомство с композиторами

Феликс Мендельсон и Иоганнес Брамс, оба родом из Гамбурга, стали значительными фигурами в романтической музыке. Мендельсон ввел новый жанр — «Песни без слов», которые пленят слушателя своей простотой и глубиной. Брамс же считается одним из великих композиторов Германии, чье творчество наполнено выразительными мелодиями.

О музыкантах

Артур Назиуллин входит в десятку самых востребованных кларнетистов мира. Он является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и активно проводит мастер-классы по всему миру.

Дмитрий Крюков — талантливый дирижёр и пианист, известно его превосходное исполнение классической музыки. Он делится своими впечатлениями: «Музыка, наполненная светом добра и самых чудесных романтических чувств. Удовольствие играть эту музыку сравнимо только с удовольствием её слушать».

Не упустите шанс насладиться вечером романтической музыки в исполнении мастеров сцены!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 27 сентября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Мураками. День рождения Диляры Вагаповой
12+
Рок
Мураками. День рождения Диляры Вагаповой
12 сентября в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 1800 ₽
Anna Asti
12+
Поп
Anna Asti
26 ноября в 20:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 3000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
21 сентября в 18:00 ДК им. Солдатова
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше