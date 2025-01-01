Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер романтического джаза
Киноафиша Вечер романтического джаза

Вечер романтического джаза

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер романтического джаза в Санкт-Петербургской джазовой филармонии

Не пропустите уникальный концерт «Вечер романтического джаза», в рамках которого прозвучат оригинальные интерпретации джазовых мелодий XX века. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и ценителей инструментальной музыки.

Организаторы события

Концерт организован заслуженными артистами России Эльвирой Трафовой и Петром Корневым, известными своими музыкальными проектами. Их талант и профессионализм делают каждое выступление незабываемым.

Легендарные композиторы

В программе вечера звучат произведения величайших джазовых композиторов, таких как Джордж Гершвин и Коул Портер. Исполнение ансамбля под руководством Петра Корнева позволит вам насладиться настоящими шедеврами джазовой музыки.

Этот концерт — отличная возможность провести вечер в компании великолепной музыки и насладиться атмосферой романтики и творчества. Приходите и позвольте себе быть вдохновленным звуками джаза!

Купить билет на концерт Вечер романтического джаза

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
8 января четверг
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽
6 февраля пятница
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up: Новогодний
18+
Юмор
Stand Up: Новогодний
1 января в 16:30 Homie Lounge
от 800 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18 апреля в 21:30 Поправка
от 850 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
25 декабря в 19:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше