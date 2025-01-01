Вечер романтического джаза в Санкт-Петербургской джазовой филармонии

Не пропустите уникальный концерт «Вечер романтического джаза», в рамках которого прозвучат оригинальные интерпретации джазовых мелодий XX века. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и ценителей инструментальной музыки.

Организаторы события

Концерт организован заслуженными артистами России Эльвирой Трафовой и Петром Корневым, известными своими музыкальными проектами. Их талант и профессионализм делают каждое выступление незабываемым.

Легендарные композиторы

В программе вечера звучат произведения величайших джазовых композиторов, таких как Джордж Гершвин и Коул Портер. Исполнение ансамбля под руководством Петра Корнева позволит вам насладиться настоящими шедеврами джазовой музыки.

Этот концерт — отличная возможность провести вечер в компании великолепной музыки и насладиться атмосферой романтики и творчества. Приходите и позвольте себе быть вдохновленным звуками джаза!