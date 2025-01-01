Меню
Вечер романтического джаза
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечер романтического джаза

Вечер романтического джаза

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер романтического джаза в Академ Джаз клубе

Вечером город становится тише, огни мягко отражаются в бокалах, а в воздухе рождается особая магия. В такие моменты хочется быть рядом с теми, кто дорог, и делиться не словами, а чувствами. Атмосфера нашего Джаз клуба наполнена теплом и ожиданием чего-то красивого, словно сам вечер приглашает замедлиться и прожить его до конца.

Музыка, которая трогает сердечные струны

Именно для таких мгновений мы создали программу «Вечер романтического джаза». Здесь джаз звучит особенно чувственно и трепетно. Пятеро профессиональных музыкантов во главе с блистательным саксофонистом и композитором, Олегом Грымовым, который является солистом и концертмейстером группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема, создадут уникальное музыкальное пространство.

Звуки саксофона и волшебство момента

Мелодии саксофона виртуозного исполнителя переплетаются с тишиной зала, создавая атмосферу для откровенности и нежности. Каждая композиция становится признанием в любви, а каждая пауза — местом, где рождаются самые искренние эмоции.

Уголок романтики и искусства

В этот вечер Академ Джаз клуб превратится в уголок, где свидание становится событием, а музыка — связующим звеном между сердцами. Здесь можно насладиться коктейлями, атмосферой камерности и настоящим искусством живого исполнения. Это вечер, где джаз встречается с романтикой, создавая настроение, которое хочется унести с собой.

Купить билет на концерт Вечер романтического джаза

Ноябрь
Декабрь
4 ноября вторник
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽
12 декабря пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

