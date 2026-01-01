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Вечер романсов
Киноафиша Вечер романсов

Вечер романсов

12+
Возраст 12+

О концерте

Концертная программа романсов от Уральского театра эстрады

«Растворил я окно…» – и вечер сразу наполнился музыкой: тихой, почти исповедальной. Именно такими бывают романсы – они не требуют громких слов, лишь внимательного сердца.

В августе Уральский театр эстрады представит в Максим Холле концертную программу, где каждая мелодия словно письмо из другой эпохи. В программе прозвучат композиции Чайковского и Рахманинова, старинные романсы, а также песни о любви, которую берегут, и о встречах, что помнят годами.

У этого вечера будет особенная интонация: здесь всё построено на полутоне, взгляде, дыхании музыки. Зрителей ждут знакомые строки из известных произведений: «Ах, эти чёрные глаза», «Гори, гори, моя звезда» и «Не уходи, побудь со мною» – они звучат как откровение, каждый раз вызывая новые эмоции.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным романтики и нежности. Этот концерт – отличный способ окунуться в атмосферу классической музыки и открыть для себя новые грани любимых мелодий.

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В других городах
Сентябрь
3 сентября четверг
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 2000 ₽
5 сентября суббота
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 3000 ₽
6 сентября воскресенье
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 2500 ₽

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