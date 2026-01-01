Вечер романсов

Концертная программа романсов от Уральского театра эстрады

«Растворил я окно…» – и вечер сразу наполнился музыкой: тихой, почти исповедальной. Именно такими бывают романсы – они не требуют громких слов, лишь внимательного сердца.

В августе Уральский театр эстрады представит в Максим Холле концертную программу, где каждая мелодия словно письмо из другой эпохи. В программе прозвучат композиции Чайковского и Рахманинова, старинные романсы, а также песни о любви, которую берегут, и о встречах, что помнят годами.

У этого вечера будет особенная интонация: здесь всё построено на полутоне, взгляде, дыхании музыки. Зрителей ждут знакомые строки из известных произведений: «Ах, эти чёрные глаза», «Гори, гори, моя звезда» и «Не уходи, побудь со мною» – они звучат как откровение, каждый раз вызывая новые эмоции.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным романтики и нежности. Этот концерт – отличный способ окунуться в атмосферу классической музыки и открыть для себя новые грани любимых мелодий.