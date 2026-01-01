Вечер романсов
12+
О концерте

Вечер романсов в Доме ученых

Вечер романсов  — это музыкальное представление, которое объединяет романтическую музыку, поэзию и театральное искусство. Организаторами мероприятия выступают Новосибирский музыкальный театр, а также известные композиторы и исполнители, такие как Михаил Глинка, Александр Алябьев, Сергей Танеев, Антон Рубинштейн и другие.

Почему стоит посетить мероприятие?

Это уникальное представление, позволяющее зрителям насладиться миром романтической музыки и поэзии. Исполнители театра подарят слушателям возможность услышать популярные романсы 19 века — о любви, признаниях и шутках. Зрители станут свидетелями галереи ярких образов и характеров, воплощенных в музыке.

Кого заинтересует это событие?

Мероприятие будет особенно интересно любителям классической музыки, романтической поэзии и театрального искусства.

Что ожидает зрителей?

В программе вечера — романсы мастеров жанра: Михаила Глинки, Александра Алябьева, Сергея Танеева, Антона Рубинштейна и других русских композиторов 19 века. Концерт будет представлен заслуженной артисткой России, лауреаткой премии «Золотая Маска» Вероникой Гришуленко и солистами театра: Мариной Кокорева, Евгением Дудником, Николаем Литвинцевым, Анастасией Голещихиной, Даниилом Бедаревым и многими другими талантливыми исполнителями.

Историческая справка о русском романсе

Жанр русского романса сложился в начале 19 века и быстро завоевал популярность среди слушателей, став любимым во многих домах. В этом жанре трудились многие великие российские композиторы, такие как Петр Ильич Чайковский, Сергей Рахманинов и Николай Римский-Корсаков. А.С. Пушкин оказал значительное влияние на развитие жанра, написав стихотворения, которые впоследствии стали основой для множества романсов.

Тематика романса

Главная тема русского романса — любовь. Эта связывающая нить проходит через все произведения, независимо от содержания стихотворных строк. Романсовая лирика по праву считается настоящей жемчужиной русского музыкального искусства 19 века.

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 600 ₽

В ближайшие дни

Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
18+
Поп
Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
1 мая в 19:00 Арт-баржа «Кубрик»
от 500 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
4 апреля в 20:00 Standup Room
от 1090 ₽
Ко всемирному дню рок-н-ролла
12+
Джаз
Ко всемирному дню рок-н-ролла
15 апреля в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
