Вечер романса при свечах в Доме архитектора

В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка, состоится уютное музыкальное событие — «Вечер романса при свечах». Это вечер, наполненный нежностью и вдохновением.

Экскурсия по особняку Половцова

Перед началом концерта вас ждёт экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения, созданного Максимилианом Месмахером. Вы сможете насладиться атмосферой этого шедевра и узнать его историю.

Значение романса в культуре

Романс — это жанр, ставший символом душевной открытости и богатства русской музыкальной культуры. Тексты и мелодии, наполненные поэтической красотой, чувством любви, грусти и надежды, восхищали не одно поколение слушателей.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат знаменитые романсы, такие как:

«В лунном сиянии»

«Не уходи, побудь со мною»

«Средь шумного бала»

«Очи черные»

«Дорогой длинною»

Также будут исполнены произведения великих русских композиторов: П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и других. Мягкое мерцание свечей создаст особую атмосферу, подчеркнув эмоциональную глубину и искренность каждого произведения.

Исполнители

На сцене выступят солисты Мариинского театра:

Анна-Мария Коновалова — сопрано

Артём Арутюнов — тенор

Мария Деревягина — рояль

Организационная информация

Экскурсия по парадным залам оплачивается отдельно от билета по желанию зрителей. Она начинается за час до начала концерта. При необходимости формируется вторая группа, для которой экскурсия начнётся за полчаса до концерта. Зрители без экскурсии приглашаются в зал за 15 минут до начала выступления.

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Свободная рассадка осуществляется в соответствии с категорией билетов: