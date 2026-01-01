В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка, состоится уютное музыкальное событие — «Вечер романса при свечах». Это вечер, наполненный нежностью и вдохновением.
Перед началом концерта вас ждёт экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения, созданного Максимилианом Месмахером. Вы сможете насладиться атмосферой этого шедевра и узнать его историю.
Романс — это жанр, ставший символом душевной открытости и богатства русской музыкальной культуры. Тексты и мелодии, наполненные поэтической красотой, чувством любви, грусти и надежды, восхищали не одно поколение слушателей.
В рамках концерта прозвучат знаменитые романсы, такие как:
Также будут исполнены произведения великих русских композиторов: П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и других. Мягкое мерцание свечей создаст особую атмосферу, подчеркнув эмоциональную глубину и искренность каждого произведения.
На сцене выступят солисты Мариинского театра:
Экскурсия по парадным залам оплачивается отдельно от билета по желанию зрителей. Она начинается за час до начала концерта. При необходимости формируется вторая группа, для которой экскурсия начнётся за полчаса до концерта. Зрители без экскурсии приглашаются в зал за 15 минут до начала выступления.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Свободная рассадка осуществляется в соответствии с категорией билетов: