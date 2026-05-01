Вечер при свечах в Коломенском. Великие романтики: Шопен и Шуман

Сольная фортепианная программа: Шопен и Шуман в Коломенском

В последний вечер весны в Коломенском прозвучит сольная фортепианная программа, посвящённая двум выдающимся поэтам эпохи романтизма — Фридерику Шопену и Роберту Шуману. Несмотря на то, что композиторы были современниками и даже родились в один год, их творческие миры удивительным образом различны.

Шопен, воспитанный на традициях французского классицизма, стремился к равновесию в выражении эмоций и к изяществу формы. Его музыка представляет собой сдержанную поэзию, где каждая деталь подчинена тонкой эмоциональной градации. В отличие от него, Шуман ориентируется на свободу выражения, его стиль отличается спонтанностью, импульсивностью и яркой образностью.

Разнообразие жанров

Это различие становится особенно очевидным в сопоставлении жанров, представленных в программе: ноктюрны Шопена — это камерные, интимные высказывания, в то время как симфонические этюды Шумана раскрываются как масштабное, почти оркестровое полотно для фортепиано с выразительными контрастами и широтой звукового мышления.

Исполнитель

Насладитесь звучанием шедевров обоих гениев в уютном зале Театральной хоромины при свечах. Концерт будет исполнять лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев.

Программа вечера

В программе:

Ф. Шопен: Ноктюрн ми минор, ор. 72 № 1

Ноктюрн ми минор, ор. 72 № 1 Этюды №№ 2, 3, 4, 5, 11, ор. 25

Р. Шуман: Симфонические этюды, ор. 13

Обратите внимание, что программа может меняться. Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта).

Место проведения

Концерт состоится в Музее-заповеднике «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.