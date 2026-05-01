Вечер при свечах в Коломенском. Великие романтики: Шопен и Шуман

В Музей-заповедник «Коломенское» приглашают на встречу с творчеством двух великих композиторов эпохи романтизма — Фредерика Шопена и Роберта Шумана. Эта программа станет настоящим праздником для любителей классической музыки.
Несмотря на то, что Шопен и Шуман были современниками и родились в один год, их музыкальные миры кардинально отличаются. Шопен, воспитанный на законах французского классицизма, стремился к равновесию в выражении эмоций и строго выверенной форме. В противовес ему, Шуман олицетворяет спонтанность, доверительность и увлеченность.
Во время концерта зрители смогут насладиться звучанием шедевров обоих композиторов в уютном зале Театральной хоромины, созданном для теплой и дружеской атмосферы. В программе:
Обратите внимание: программа может меняться.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев (фортепиано).
Продолжительность программы составляет 60 минут без антракта. Приходите и насладитесь музыкой, которая вдохновляет и радует!