Вечер при свечах в Коломенском. Великие романтики: Шопен и Шуман
Билеты от 1000₽
6+
О концерте

Музыкальный вечер с Шопеном и Шуманом

В Музей-заповедник «Коломенское» приглашают на встречу с творчеством двух великих композиторов эпохи романтизма — Фредерика Шопена и Роберта Шумана. Эта программа станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Контрастии музыкальных миров

Несмотря на то, что Шопен и Шуман были современниками и родились в один год, их музыкальные миры кардинально отличаются. Шопен, воспитанный на законах французского классицизма, стремился к равновесию в выражении эмоций и строго выверенной форме. В противовес ему, Шуман олицетворяет спонтанность, доверительность и увлеченность.

Что услышит зритель

Во время концерта зрители смогут насладиться звучанием шедевров обоих композиторов в уютном зале Театральной хоромины, созданном для теплой и дружеской атмосферы. В программе:

  • Ф. Шопен: избранные ноктюрны, мазурки, этюды, Полонез до минор
  • Р. Шуман: Карнавал, соч. 9

Обратите внимание: программа может меняться.

Исполнитель вечера

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев (фортепиано).

Продолжительность концерта

Продолжительность программы составляет 60 минут без антракта. Приходите и насладитесь музыкой, которая вдохновляет и радует!

Май
31 мая воскресенье
17:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽

