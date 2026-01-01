Вечер при свечах в Коломенском. Киномузыка и джаз

Концерт Евгении Красиловой: музыка разных эпох в Музее-заповеднике «Коломенское»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встретятся джаз, музыка кино, мюзиклы и любимые хиты отечественной эстрады. Это вечер ярких мелодий и узнаваемых композиций, где импровизационная свобода джаза плавно соседствует с лирикой киномузыки и тёплой ностальгией знакомых с детства фильмов.

Главная героиня вечера

В роли звезды вечера выступит оперная певица Евгения Красилова — заслуженный деятель культуры, оперная дива России и солистка проекта OPERAWAVE. Её выразительный голос и артистизм позволяют с одинаковой убедительностью исполнять как классические произведения, так и популярную музыку.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат:

Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

«The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»

«I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»

Э. Гарнер: «Misty»

Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»

A. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»

К. Веласкес: «Besame mucho»

Б. Стрейхорн: «Take the A Train»

И. Дунаевский: «Весна идёт» из к/ф «Весна»

Дж. Ледженд: «All of Me»

A. Бабаджанян: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)

И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт выполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

Леонид Велишаев (фортепиано)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.