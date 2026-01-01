Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечер при свечах в Коломенском. Киномузыка и джаз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечер при свечах в Коломенском. Киномузыка и джаз

Вечер при свечах в Коломенском. Киномузыка и джаз

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Евгении Красиловой: музыка разных эпох в Музее-заповеднике «Коломенское»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встретятся джаз, музыка кино, мюзиклы и любимые хиты отечественной эстрады. Это вечер ярких мелодий и узнаваемых композиций, где импровизационная свобода джаза плавно соседствует с лирикой киномузыки и тёплой ностальгией знакомых с детства фильмов.

Главная героиня вечера

В роли звезды вечера выступит оперная певица Евгения Красилова — заслуженный деятель культуры, оперная дива России и солистка проекта OPERAWAVE. Её выразительный голос и артистизм позволяют с одинаковой убедительностью исполнять как классические произведения, так и популярную музыку.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат:

  • Дж. Гершвин: «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
  • «The Man I Love» из к/ф «Человек, которого я люблю»
  • «I Got Rhythm» из к/ф «Американец в Париже»
  • Э. Гарнер: «Misty»
  • Ф. Лоу: «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
  • A. К. Жобим: «The Girl from Ipanema»
  • К. Веласкес: «Besame mucho»
  • Б. Стрейхорн: «Take the A Train»
  • И. Дунаевский: «Весна идёт» из к/ф «Весна»
  • Дж. Ледженд: «All of Me»
  • A. Бабаджанян: «Не спеши» (сл. Е. Евтушенко)
  • И. Дунаевский: «Дорогие москвичи» (сл. М. Червинского) из к/ф «Покровские ворота»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт выполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Леонид Велишаев (фортепиано)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт Вечер при свечах в Коломенском. Киномузыка и джаз

Помощь с билетами
Июнь
13 июня суббота
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽
16:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Elena Et Les Garcons
18+
Джаз Французский шансон

Elena Et Les Garcons

22 октября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Рокикараоке
18+
Рок Электронная музыка

Рокикараоке

29 мая в 23:00 16 тонн
от 1500 ₽
Галопом по Европе
6+
Классическая музыка

Галопом по Европе

29 января в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше