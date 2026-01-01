Вечер при свечах в Коломенском. Киномузыка и джаз

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встретятся джаз, музыка кино, мюзиклы и любимые хиты отечественной эстрады. Это вечер ярких мелодий и узнаваемых композиций, где импровизационная свобода джаза плавно соседствует с лирикой киномузыки и тёплой ностальгией знакомых с детства фильмов.
В роли звезды вечера выступит оперная певица Евгения Красилова — заслуженный деятель культуры, оперная дива России и солистка проекта OPERAWAVE. Её выразительный голос и артистизм позволяют с одинаковой убедительностью исполнять как классические произведения, так и популярную музыку.
В программе концерта прозвучат:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт выполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.