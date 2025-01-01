Меню
Вечер при свечах в англиканском соборе. От барокко до романтизма: голос и орган
О концерте/спектакле

Вечер при свечах в англиканском соборе: Amor Aeternus

Приглашаем вас на уникальную музыкальную программу «Amor Aeternus» или «любовь вечная», которая пройдет в англиканском соборе. Этот вечер объединит музыку, поэзию и прозу, чтобы рассказать о разных гранях самого удивительного чувства — любви.

Программа концерта

Зрителей ожидает насыщенная программа, в которой переплетутся шедевры классической музыки и литературные размышления. Вы услышите переработанное звучание произведений, которые охватят всю палитру эмоций — от нежной влюбленности до порывистой страсти. В течение вечера не будет привычных перечислений композиторов или названий; вместо этого музыку будут сопровождать поэтические фрагменты и интересные истории.

Музыкальные произведения

  • Д. Букстехуде (1637–1707) — Прелюдия, фуга и чакона до мажор BuxWV 137
  • Дж. Фрескобальди (1583–1643) — «Cosi mi disprezzate»
  • Дж. Доулэнд (1563–1626) — «Come again»
  • Г. Пёрселл (1659–1695) — «They tell us that your mighty powers above» из оперы «Королева индейцев» Z. 630
  • Г. Пёрселл (1659–1695) — «Hark! the ecch'ing Air a triumph sings» из оперы «Королева фей» Z. 629
  • Л. Вьерн (1870–1937) — Andantino из цикла «24 фантастические пьесы для органа» (Сюита №1 op.51)
  • Дж. Верди (1813–1901) — Ария Джильды «Caro nome» из оперы «Риголетто»
  • И. Л. Кребс (1713–1780) — Трио фа мажор KrebsWV 447
  • И. С. Бах (1685–1750) — Ария «Quoi respexit» из Магнификата BWV 243
  • С. В. Рахманинов — «Здесь хорошо» op. 21 №7 (слова Г. Галиной)
  • Й. Г. Фон Райнбергер (1839–1901) — Соната №18 op.188 ля мажор, финал
  • В. А. Моцарт (1756–1791) — «Alleluja» из мотета «Exsultate, Jubilate!» K. 165

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

  • Наталья Свирская (сопрано)
  • Алина Лексунова (орган)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Просим обратить внимание, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу вечной любви под звуки классической музыки!

3 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00

