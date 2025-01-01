Вечер при свечах. Стеклянная арфа и орган

Неожиданный концерт: звучание стеклянной арфы в Музее Пушкина

Фонд Бельканто снова радует своих зрителей неожиданными и приятными сюрпризами. На предстоящем концерте у вас есть уникальная возможность познакомиться с редким музыкальным инструментом — стеклянной арфой, или кристасталлофоном. Этот удивительный инструмент состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе, и способен производить невероятно нежный, хрустальный звук различной высоты.

История стеклянной арфы

Интересно, что подобная техника игры существует с древних времен. Первые документальные свидетельства о «поющих бокалах» пришли к нам из средневековой Персии, а большое распространение инструмент получил в Европе XVIII века. Стеклянная арфа привлекала внимание многих известных композиторов, среди которых был и К. В. Глюк. На этом инструменте исполняли сочинения Г. Ф. Генделя, а два опуса для кристасталлофона были написаны великим Моцартом.

Звучание, завораживающее своей красотой

Звучание стеклянной арфы действительно поражает и завораживает. Первым европейским «арфистом»-виртуозом стал Ричард Покрич, создавший свой инструмент в 1741 году. Он сам называл его «ангельским органом», подчеркивая уникальную красоту его звучания.

Программа концерта

В исполнении замечательного дуэта, который составляют Александр Лемешев — один из немногих музыкантов, владеющих игрой на стеклянной арфе, и известный органист Даниэль Зарецкий, вы услышите знаменитые классические произведения. Программа концерта обещает представить знакомые шедевры в новом свете, что придаст вечеру музыкальных открытий особое обаяние.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным событием и зарядиться хорошим настроением!