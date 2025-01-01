Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечер при свечах. Стеклянная арфа и орган
Билеты от 2400₽
Киноафиша Вечер при свечах. Стеклянная арфа и орган

Вечер при свечах. Стеклянная арфа и орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Неожиданный концерт: звучание стеклянной арфы в Музее Пушкина

Фонд Бельканто снова радует своих зрителей неожиданными и приятными сюрпризами. На предстоящем концерте у вас есть уникальная возможность познакомиться с редким музыкальным инструментом — стеклянной арфой, или кристасталлофоном. Этот удивительный инструмент состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе, и способен производить невероятно нежный, хрустальный звук различной высоты.

История стеклянной арфы

Интересно, что подобная техника игры существует с древних времен. Первые документальные свидетельства о «поющих бокалах» пришли к нам из средневековой Персии, а большое распространение инструмент получил в Европе XVIII века. Стеклянная арфа привлекала внимание многих известных композиторов, среди которых был и К. В. Глюк. На этом инструменте исполняли сочинения Г. Ф. Генделя, а два опуса для кристасталлофона были написаны великим Моцартом.

Звучание, завораживающее своей красотой

Звучание стеклянной арфы действительно поражает и завораживает. Первым европейским «арфистом»-виртуозом стал Ричард Покрич, создавший свой инструмент в 1741 году. Он сам называл его «ангельским органом», подчеркивая уникальную красоту его звучания.

Программа концерта

В исполнении замечательного дуэта, который составляют Александр Лемешев — один из немногих музыкантов, владеющих игрой на стеклянной арфе, и известный органист Даниэль Зарецкий, вы услышите знаменитые классические произведения. Программа концерта обещает представить знакомые шедевры в новом свете, что придаст вечеру музыкальных открытий особое обаяние.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным событием и зарядиться хорошим настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 2400 ₽

В ближайшие дни

День Российского кино. Любимые песни
6+
Живая музыка
День Российского кино. Любимые песни
27 августа в 19:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 700 ₽
Роман Косицын
18+
Юмор
Роман Косицын
19 сентября в 21:00 Stand Up Store Moscow
от 2500 ₽
Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix
12+
Рок
Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix
21 ноября в 20:00 Москонцерт-холл
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше