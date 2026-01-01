Вечер при свечах. Орган, саксофон, голос

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской состоится вечер при свечах. В программе — мощные органные композиции, а также известные мелодии, такие как «Тема Розовой Пантеры» и «Yesterday» от группы The Beatles.
На сцене выступит саксофонист Антон Гриневич, который также будет исполнять неаполитанские песни как профессиональный оперный певец. Вместе с ним на органе сыграет Екатерина Спиркина. В их репертуаре произведения великих композиторов: И. С. Баха, Кл. Бальбатра, Т. Дюбуа, В. Беллини, С. Франка и других.
Дуэт органа и саксофона еще недавно казался необычным решением, однако время показало, что звучание этих инструментов удивительно гармонично. Их существенные различия позволяют создать интересную и разнообразную программу.
Этот вечер станет настоящим событием для любителей классической музыки и уникальных сочетаний инструментов.