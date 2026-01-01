Вечер при свечах. Орган, саксофон, голос

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Вечер при свечах в кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской состоится вечер при свечах. В программе — мощные органные композиции, а также известные мелодии, такие как «Тема Розовой Пантеры» и «Yesterday» от группы The Beatles.

На сцене выступит саксофонист Антон Гриневич, который также будет исполнять неаполитанские песни как профессиональный оперный певец. Вместе с ним на органе сыграет Екатерина Спиркина. В их репертуаре произведения великих композиторов: И. С. Баха, Кл. Бальбатра, Т. Дюбуа, В. Беллини, С. Франка и других.

Уникальное сочетание инструментов

Дуэт органа и саксофона еще недавно казался необычным решением, однако время показало, что звучание этих инструментов удивительно гармонично. Их существенные различия позволяют создать интересную и разнообразную программу.

Исполнители

  • Екатерина Спиркина (орган)
  • Антон Гриневич (саксофон, вокал)

Программа вечера

  • И. С. Бах
  • Кл. Бальбатра
  • Т. Дюбуа
  • В. Беллини
  • С. Франк
  • The Beatles

Этот вечер станет настоящим событием для любителей классической музыки и уникальных сочетаний инструментов.

Май
9 мая суббота
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

