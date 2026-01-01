Вечер при свечах. Орган, саксофон, голос

Вечер при свечах в кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской состоится вечер при свечах. В программе — мощные органные композиции, а также известные мелодии, такие как «Тема Розовой Пантеры» и «Yesterday» от группы The Beatles.

На сцене выступит саксофонист Антон Гриневич, который также будет исполнять неаполитанские песни как профессиональный оперный певец. Вместе с ним на органе сыграет Екатерина Спиркина. В их репертуаре произведения великих композиторов: И. С. Баха, Кл. Бальбатра, Т. Дюбуа, В. Беллини, С. Франка и других.

Уникальное сочетание инструментов

Дуэт органа и саксофона еще недавно казался необычным решением, однако время показало, что звучание этих инструментов удивительно гармонично. Их существенные различия позволяют создать интересную и разнообразную программу.

Исполнители

Екатерина Спиркина (орган)

Антон Гриневич (саксофон, вокал)

Программа вечера

И. С. Бах

Кл. Бальбатра

Т. Дюбуа

В. Беллини

С. Франк

The Beatles

Этот вечер станет настоящим событием для любителей классической музыки и уникальных сочетаний инструментов.