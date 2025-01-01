Вечер при свечах. Музыка кафедральных соборов. Орган. Скрипка. Голос

Завораживающая атмосфера концерта органной музыки в стенах церкви святой Ольги

В старинных стенах Католической церкви святой Ольги вас ждет уникальный концерт органной музыки, посвященный величественному звучанию кафедральных соборов Европы. Это мероприятие станет настоящим подарком для ценителей классической музыки, позволяя погрузиться в неповторимую гармонию искусства и архитектуры.

Программа вечера

В программе прозвучат шедевры таких выдающихся композиторов, как:

И. С. Бах

А. Вивальди

К. Сен-Санс

Ф. Вераччини

Т. Дюбуа

П. Масканьи

Дж. Каччини

И других мастеров.

Музыка этих композиторов веками наполняла соборы своим духовным величием и красотой, а в этот вечер вы сможете насладиться их произведениями в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

Дмитрий Максименко — орган, органист Англиканской церкви св. Андрея в Москве

— орган, органист Англиканской церкви св. Андрея в Москве Полина Фирстова — скрипка

— скрипка Ольга Бегунова — сопрано

— сопрано Марина Кузьминых — меццо-сопрано, автор проекта «Классика в старинных стенах»

Программа концерта (возможны изменения)