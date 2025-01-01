Вечер при свечах. Музыка кафедральных соборов. Орган. Скрипка. Голос

Завораживающая атмосфера концерта органной музыки в стенах церкви святой Ольги
В старинных стенах Католической церкви святой Ольги вас ждет уникальный концерт органной музыки, посвященный величественному звучанию кафедральных соборов Европы. Это мероприятие станет настоящим подарком для ценителей классической музыки, позволяя погрузиться в неповторимую гармонию искусства и архитектуры.
Программа вечера
В программе прозвучат шедевры таких выдающихся композиторов, как:
- И. С. Бах
- А. Вивальди
- К. Сен-Санс
- Ф. Вераччини
- Т. Дюбуа
- П. Масканьи
- Дж. Каччини
- И других мастеров.
Музыка этих композиторов веками наполняла соборы своим духовным величием и красотой, а в этот вечер вы сможете насладиться их произведениями в исполнении талантливых музыкантов.
Исполнители
В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:
- Дмитрий Максименко — орган, органист Англиканской церкви св. Андрея в Москве
- Полина Фирстова — скрипка
- Ольга Бегунова — сопрано
- Марина Кузьминых — меццо-сопрано, автор проекта «Классика в старинных стенах»
Программа концерта (возможны изменения)
- И. Шпет – Эхо-токката ми минор
- И. С. Бах-Ш. Гуно – Ave Maria
- К. Сен-Санс – Ария «Expectans» из Рождественской кантаты
- А. Вивальди – Соната си минор для скрипки и органа RV 35
- И. С. Бах – Domine Deus из Мессы соль мажор BWV 236
- И. С. Бах – Хоральная фантазия Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BWV 561
- И. С. Бах – Ария из оркестровой сюиты
- В. Моцарт – Аллилуйя из мотета Exsultate, jubilate K.165
- А. Луцци – Ave Maria
- П. Масканьи - Прелюдия и сицилиана из оперы «Сельская честь»
- П. Масканьи – Ave Maria
- В. Вавилов (Дж. Каччини) – Ave Maria
- Ф. Вераччини – Ларго
- К. Сен-Санс – Ave Maria
- Т. Дюбуа – Sortie из 10 пьес для органа