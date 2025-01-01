Меню
Вечер при свечах. Музыка кафедральных соборов. Орган. Скрипка. Голос
Киноафиша Вечер при свечах. Музыка кафедральных соборов. Орган. Скрипка. Голос

Вечер при свечах. Музыка кафедральных соборов. Орган. Скрипка. Голос

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Завораживающая атмосфера концерта органной музыки в стенах церкви святой Ольги

В старинных стенах Католической церкви святой Ольги вас ждет уникальный концерт органной музыки, посвященный величественному звучанию кафедральных соборов Европы. Это мероприятие станет настоящим подарком для ценителей классической музыки, позволяя погрузиться в неповторимую гармонию искусства и архитектуры.

Программа вечера

В программе прозвучат шедевры таких выдающихся композиторов, как:

  • И. С. Бах
  • А. Вивальди
  • К. Сен-Санс
  • Ф. Вераччини
  • Т. Дюбуа
  • П. Масканьи
  • Дж. Каччини
  • И других мастеров.

Музыка этих композиторов веками наполняла соборы своим духовным величием и красотой, а в этот вечер вы сможете насладиться их произведениями в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Дмитрий Максименко — орган, органист Англиканской церкви св. Андрея в Москве
  • Полина Фирстова — скрипка
  • Ольга Бегунова — сопрано
  • Марина Кузьминых — меццо-сопрано, автор проекта «Классика в старинных стенах»

Программа концерта (возможны изменения)

  • И. Шпет – Эхо-токката ми минор
  • И. С. Бах-Ш. Гуно – Ave Maria
  • К. Сен-Санс – Ария «Expectans» из Рождественской кантаты
  • А. Вивальди – Соната си минор для скрипки и органа RV 35
  • И. С. Бах – Domine Deus из Мессы соль мажор BWV 236
  • И. С. Бах – Хоральная фантазия Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BWV 561
  • И. С. Бах – Ария из оркестровой сюиты
  • В. Моцарт – Аллилуйя из мотета Exsultate, jubilate K.165
  • А. Луцци – Ave Maria
  • П. Масканьи - Прелюдия и сицилиана из оперы «Сельская честь»
  • П. Масканьи – Ave Maria
  • В. Вавилов (Дж. Каччини) – Ave Maria
  • Ф. Вераччини – Ларго
  • К. Сен-Санс – Ave Maria
  • Т. Дюбуа – Sortie из 10 пьес для органа

