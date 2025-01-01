Меню
Вечер при свечах. Концерт Аргентинского танго
Билеты от 2800₽
Вечер при свечах. Концерт Аргентинского танго

Вечер при свечах. Концерт Аргентинского танго

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир аргентинского танго. Концерт в соборе

Представляем вам уникальную возможность провести вечер в компании талантливых музыкантов, которые перенесут вас в загадочный и чувственный мир аргентинского танго. Этот потрясающий стиль зародился и расцвел в период с 1930 по 1950 годы и стал настоящей сенсацией на всех континентах.

История танго

Танго получило свое «золотое время» благодаря многим ансамблям и выдающимся исполнителям. Одним из самых известных композиторов этого периода стал Астор Пьяццолла, мастер игры на бандонеоне, который внес значительный вклад в развитие жанра. Музыку Пьяццоллы и других мастеров можно услышать в нашем выступлении, насыщенном страстью и эмоциями, которые дарят танго.

Танго как культурное наследие

В 2009 году танго было внесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Это признание подчеркнуло его значимость не только для Аргентины, но и для мировой культуры. Танго объединяет музыку, танец, поэзию и самобытные традиции, что делает его неповторимым искусством.

Не упустите шанс насладиться этим волнующим искусством. Мы приглашаем вас на вечер, который подарит незабываемые впечатления и познакомит с магией аргентинского танго.

10 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

