Вечер при свечах. Концерт Аргентинского танго

Вечер аргентинского танго с оркестром «Tango Orchestra Misterioso»

Приглашаем вас окунуться в мир страсти и эмоций, который дарит аргентинское танго. Период его расцвета, известный как «золотое время», охватывает 1930-1950 годы. В это время создавались знаменитые ансамбли, среди которых выделяется «El Gran Astor» — выдающийся композитор и мастер игры на бандонеоне Астор Пьяццолла.

Чувственное и загадочное, танго покорило сердца зрителей по всему миру. В 2009 году танго было внесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его уникальность и значимость.

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, в составе:

Анатолий Сафонов — бандонеон

Леонид Ильин — скрипка

Яков Четверухин — скрипка

Антон Семеновский — виолончель

Мария Размахнина — фортепиано

Олег Чернявский — контрабас

Программа вечера

В программе вечера — захватывающая музыка в стиле world music, которая перенесет вас в атмосферу Аргентины. Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться магией аргентинского танго!