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Вечер при свечах. Концерт Аргентинского танго
Билеты от 2800₽
Киноафиша Вечер при свечах. Концерт Аргентинского танго

Вечер при свечах. Концерт Аргентинского танго

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Вечер аргентинского танго с оркестром «Tango Orchestra Misterioso»

Приглашаем вас окунуться в мир страсти и эмоций, который дарит аргентинское танго. Период его расцвета, известный как «золотое время», охватывает 1930-1950 годы. В это время создавались знаменитые ансамбли, среди которых выделяется «El Gran Astor» — выдающийся композитор и мастер игры на бандонеоне Астор Пьяццолла.

Чувственное и загадочное, танго покорило сердца зрителей по всему миру. В 2009 году танго было внесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его уникальность и значимость.

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, в составе:

  • Анатолий Сафонов — бандонеон
  • Леонид Ильин — скрипка
  • Яков Четверухин — скрипка
  • Антон Семеновский — виолончель
  • Мария Размахнина — фортепиано
  • Олег Чернявский — контрабас

Программа вечера

В программе вечера — захватывающая музыка в стиле world music, которая перенесет вас в атмосферу Аргентины. Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться магией аргентинского танго!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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