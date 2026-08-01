Вечер Понедельника

Импровизация на сцене: вечер в StandUp Store Moscow

StandUp Store Moscow приглашает вас на увлекательное разговорно-импровизационное шоу. Это уникальное мероприятие объединит в себе комедийные элементы и живое общение с зрителями.

В программе участвуют талантливые артисты: Ахмедова Юля, Каргинов Тимур, Масаев Тамби и Мейханаджян Карина. Каждый из них привнесет свою оригинальную манеру и неповторимый юмор, что гарантирует незабываемый вечер для всех любителей стендапа и импровизации.

Подготовьтесь к весёлым моментам, неожиданным поворотам и неподдельным эмоциям. Этот вечер станет отличным способом провести время с друзьями и насладиться живым искусством комедии.