Вечер Понедельника

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О концерте

Импровизация на сцене: вечер в StandUp Store Moscow

StandUp Store Moscow приглашает вас на увлекательное разговорно-импровизационное шоу. Это уникальное мероприятие объединит в себе комедийные элементы и живое общение с зрителями.

В программе участвуют талантливые артисты: Ахмедова Юля, Каргинов Тимур, Масаев Тамби и Мейханаджян Карина. Каждый из них привнесет свою оригинальную манеру и неповторимый юмор, что гарантирует незабываемый вечер для всех любителей стендапа и импровизации.

Подготовьтесь к весёлым моментам, неожиданным поворотам и неподдельным эмоциям. Этот вечер станет отличным способом провести время с друзьями и насладиться живым искусством комедии.

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Август
24 августа понедельник
20:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21

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